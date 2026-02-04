La subsecretaría de Cultura de la provincia confirmó este miércoles que la histórica banda de rock Las Pelotas actuará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la Fiesta de la Cosecha 2026, parte central del calendario de Vendimia.
Vendimia
Confirmaron que Las Pelotas tocará junto a la Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha 2026
La legendaria banda de rock se presentará junto a la Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha el 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto
El tradicional evento que festeja su 25º aniversario se desarrollará el miércoles 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto Francisco Gabrielli, Las Heras. Será una noche rockera y sinfónica, tal como viene ocurriendo desde hace años en el marco de los festejos por el vino nuestro.
Noticia en desarrollo...