Inicio Sociedad Fiesta de la Cosecha
Vendimia

Confirmaron que Las Pelotas tocará junto a la Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha 2026

La legendaria banda de rock se presentará junto a la Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha el 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La Fiesta de la Cosecha 2026 presentará a Las Pelotas. Imagen ilustrativa. 

La Fiesta de la Cosecha 2026 presentará a Las Pelotas. Imagen ilustrativa. 

La subsecretaría de Cultura de la provincia confirmó este miércoles que la histórica banda de rock Las Pelotas actuará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la Fiesta de la Cosecha 2026, parte central del calendario de Vendimia.

El tradicional evento que festeja su 25º aniversario se desarrollará el miércoles 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto Francisco Gabrielli, Las Heras. Será una noche rockera y sinfónica, tal como viene ocurriendo desde hace años en el marco de los festejos por el vino nuestro.

gareca las pelotas
El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, durante el anuncio del show de Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026.&nbsp;

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, durante el anuncio del show de Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar