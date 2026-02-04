Confirmaron que Las Pelotas tocará junto a la Filarmónica en la Fiesta de la Cosecha 2026

El tradicional evento que festeja su 25º aniversario se desarrollará el miércoles 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto Francisco Gabrielli, Las Heras. Será una noche rockera y sinfónica, tal como viene ocurriendo desde hace años en el marco de los festejos por el vino nuestro.

gareca las pelotas El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, durante el anuncio del show de Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026.

Noticia en desarrollo...