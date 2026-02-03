Qué dijo Ariel Broggi tras la dura derrota de Gimnasia y Esgrima ante Unión

Gimnasia y Esgrima perdió por 4 a 0 ante Unión, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido que se jugó en el estadio 15 de Abril y correspondió a la Zona A del certamen. Ariel Broggi, DT del Lobo habló en conferencia y analizó la caída en Santa Fe.
Ariel Broggi no puso excusas tras la derrota por 4 a 0 ante Unión, en Santa Fe, en la tercera presentación del Lobo en su vuelta a Primera División. "Es un resultado que nos duele, a los cinco minutos íbamos perdiendo 1 a 0, nos expulsaron a un jugador. Creo que todas esta situaciones condicionaron mucho el resultado".
"Obviamente Unión, el rival que nos tocó enfrentar tuvo mucha efectividad a la hora de llegar y concretar y terminó siendo un resultado abultado", agregó.
Con respecto al balance de estos tres partidos, con un triunfo ante Central Córdoba, de visitante, y dos derrotas seguidas ante San Lorenzo de local y con Unión de visitante, opinó: "Arrancamos ganando el torneo ganando Santiago del Estero, iniciar el torneo ganando siempre es bueno, con San Lorenzo hicimos un gran partido y no tuvimos efectividad y con Unión no tuvimos un buen encuentro y el resultado fue muy malo".
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima jugará este domingo 8 de febrero a las 22.15 frente a Instituto y estará acompañado por su gente Blanquinegra en el estadio Víctor Legrotaglie. Será el segundo partido de local, donde Ariel Broggi tendrá que buscar el sustituto del expulsado Franco Saavedra.
El Lobo en el Torneo Apertura le ganó a Central Córdoba por 1 a 0 y perdió ante San Lorenzo de local (1 a 0) y con Unión de visitante (1 a 0) .