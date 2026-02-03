Qué dijo Ariel Broggi tras la dura derrota de Gimnasia y Esgrima ante Unión

Ariel Broggi - 030226.mp3

Con respecto al balance de estos tres partidos, con un triunfo ante Central Córdoba, de visitante, y dos derrotas seguidas ante San Lorenzo de local y con Unión de visitante, opinó: "Arrancamos ganando el torneo ganando Santiago del Estero, iniciar el torneo ganando siempre es bueno, con San Lorenzo hicimos un gran partido y no tuvimos efectividad y con Unión no tuvimos un buen encuentro y el resultado fue muy malo".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo 8 de febrero a las 22.15 frente a Instituto y estará acompañado por su gente Blanquinegra en el estadio Víctor Legrotaglie. Será el segundo partido de local, donde Ariel Broggi tendrá que buscar el sustituto del expulsado Franco Saavedra.

