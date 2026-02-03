En un mundo donde la producción de alimentos se entrelaza con la economía global, conocer quién lidera cada sector nos ayuda a entender cómo se distribuye la riqueza agrícola y qué países de América Latina se posicionan estratégicamente en los mercados internacionales.
El país de América Latina que es el mayor productor de uva del mundo junto a China e India
La uva de este país de América Latina no es solo fruto, es símbolo de desarrollo agrícola, innovación y poder económico.
La producción de uvas en el mundo supera los 70 millones de toneladas al año, un volumen que refleja no solo la importancia de Asia y Europa, sino también el creciente protagonismo de América Latina en la oferta global de este cultivo.
En este escenario, Brasil emerge como el país de América Latina que más uvas produce en el mundo, posicionándose junto a China como líder global en volumen de fruta fresca. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la nación brasileña registra una producción superior a 1,7 millones de toneladas, superando en cantidad a Perú y Estados Unidos.
La mayor parte de esta producción se concentra en el sur de este país de América Latina, especialmente en el estado de Rio Grande do Sul, donde las condiciones climáticas y la experiencia vitícola local permiten cultivos eficientes y sostenidos. Este volumen no solo abastece el mercado interno, sino que también alimenta industrias de vino y jugos, consolidando a Brasil como un actor relevante en la cadena productiva regional.
La importancia de este récord de América Latina
La relevancia de este liderazgo va más allá del simple conteo de toneladas. La capacidad de este país de América Latina para producir en grandes cantidades refuerza la posición de la región como proveedor global de alimentos, ofreciendo estabilidad a mercados que dependen de la fruta fresca durante todo el año. Además, este desempeño impulsa la economía local, genera empleo en zonas rurales y fortalece la infraestructura agrícola.
Los mayores productores de uvas son:
- Porcelana 48% de la uvas del mundo
- India 10% de la uvas del mundo
- Turquía 7% de la uvas del mundo
- Brasil 6% de la uvas del mundo
Aunque Perú conserva el título de mayor exportador mundial de uvas de mesa, Brasil demuestra que el volumen bruto también es un indicador estratégico. La producción masiva le da ventaja competitiva y permite proyectarse hacia nuevos mercados internacionales, incluso frente a países con cadenas de exportación más consolidadas.