El país de América Latina que es el mayor productor de uva del mundo junto a China e India

La mayor parte de esta producción se concentra en el sur de este país de América Latina, especialmente en el estado de Rio Grande do Sul, donde las condiciones climáticas y la experiencia vitícola local permiten cultivos eficientes y sostenidos. Este volumen no solo abastece el mercado interno, sino que también alimenta industrias de vino y jugos, consolidando a Brasil como un actor relevante en la cadena productiva regional.

Exportaciones de uva (1)

La importancia de este récord de América Latina

La relevancia de este liderazgo va más allá del simple conteo de toneladas. La capacidad de este país de América Latina para producir en grandes cantidades refuerza la posición de la región como proveedor global de alimentos, ofreciendo estabilidad a mercados que dependen de la fruta fresca durante todo el año. Además, este desempeño impulsa la economía local, genera empleo en zonas rurales y fortalece la infraestructura agrícola.

Los mayores productores de uvas son:

Porcelana 48% de la uvas del mundo

del India 10% de la uvas del mundo

del Turquía 7% de la uvas del mundo

del Brasil 6% de la uvas del mundo

Aunque Perú conserva el título de mayor exportador mundial de uvas de mesa, Brasil demuestra que el volumen bruto también es un indicador estratégico. La producción masiva le da ventaja competitiva y permite proyectarse hacia nuevos mercados internacionales, incluso frente a países con cadenas de exportación más consolidadas.