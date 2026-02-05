Filosofía griega: el mensaje de Platón que puede cambiar tu forma de llegar a la grandeza

platon (1) El mensaje filosófico de hoy es: “quién no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”

En esta ocasión, su reflexión filosófica pone el foco en una idea central: el liderazgo auténtico no nace del ego ni del deseo de controlar, sino de la capacidad de servir a los demás. Platón sostenía que quien aspira a gobernar o dirigir debe entender lo que significa estar al servicio de una comunidad. Solo quien conoce la humildad, la empatía y la responsabilidad puede ejercer el mando con justicia.

Aunque fue pronunciada hace más de dos mil años, este mensaje cobra especial relevancia en la actualidad, en un mundo donde muchas veces se confunde autoridad con imposición. Este gran filósofo advierte que el poder sin vocación de servicio puede volverse autoritario, egoísta, desconectado de las necesidades reales e injusto. En cambio, un buen líder es aquel que entiende que su rol es cuidar, guiar y aportar al bienestar colectivo.

Lo cierto es que esta enseñanza platónica no se limita a la política. También puede aplicarse en el trabajo y en los equipos profesionales, en la familia y la crianza, la amistad, la educación y cualquier espacio donde exista responsabilidad sobre otros.

platon (2) Quien no sabe escuchar, ayudar o acompañar, difícilmente pueda dirigir con sabiduría.

En su obra La República, Platón desarrolla el concepto del “filósofo-rey”, un gobernante ideal que no busca el poder por ambición, sino por deber moral. Para él, los mejores líderes son aquellos que primero aprenden a servir a la verdad y al bien común. Se centra en el conocimiento, la virtud y la estructura del alma humana analizando cómo el equilibrio entre razón, emociones y deseos condiciona la conducta individual y la vida en sociedad.

Por eso, “Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando” es más que una simple sentencia, es una sugerencia a repensar el liderazgo desde la humildad y la ética dejando una de las enseñanzas más importantes de la historia.