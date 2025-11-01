La excelencia en la vida depende de una sola cosa, según la filosofía de Aristóteles

Cada decisión, cada elección, incluso los pequeños gestos que parecen insignificantes, contribuyen a formar la persona que somos. La excelencia en la vida no llega por azar ni por talento natural, se construye paso a paso, con constancia y conciencia, cultivando hábitos que reflejen lo mejor de nosotros mismos.

Aristoteles (1)

Esta filosofía en nuestro día a día

Reflexionar sobre esto nos invita a mirar nuestra propia vida: ¿qué acciones repetimos diariamente? ¿nos acercan a la mejor versión de nosotros mismos o nos alejan de ella? Aristóteles nos recuerda que la vida plena no es una meta lejana, sino un proceso que se vive aquí y ahora, en cada elección que hacemos, en cada esfuerzo por ser coherentes con nuestros valores.

La excelencia no es un destino, es la forma de caminar. Practicar la virtud es, entonces, abrazar la responsabilidad de crecer, de mejorar, y de dejar una huella positiva en quienes nos rodean.

Si tomamos esto en serio, cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos un poco más a esa excelencia que, aunque sencilla en concepto, esta filosofía exige atención, disciplina y amor por la vida. Y ahí, en ese esfuerzo constante, encontramos la verdadera felicidad: no en lo que tenemos, sino en quiénes nos convertimos siendo fieles a la virtud.