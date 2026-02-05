Fin del debate: expertos responden si el mate realmente hidrata

Años más tarde, los conquistadores difundieron el consumo y beneficio del mate al resto del continente, al igual que los jesuitas se encargaron de llevar el cultivo a las tierras por medio de sus misiones.

cebar mate Los argentinos consumimos en promedio 6 kilos de yerba mate al año por persona.

Hoy, el mate es una bebida natural, con múltiples beneficios y ampliamente consumida en Latinoamérica, particularmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Tanta es la importancia del mate y la yerba que cada 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurari y Artigas.

Cuando tomamos mate, no solo hay que evocar su historia e importancia cultural; es importante tomarlo con conciencia e higiene. Así como lavamos el termo, puedes usar un poco de vinagre para desinfectar el mate y evitar la formación de hongos en el interior.

¿El mate realmente hidrata?

Existe un debate en torno a la cantidad de agua diaria que se recomienda consumir. No existe una fórmula única para ello, aunque sí un estimado, teniendo en cuenta que el agua es el componente químico principal del organismo.

Dependiendo del tamaño del cuerpo y otros factores, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos indica que lo recomendable son 3,7 litros para hombres y alrededor de 2,7 litros en mujeres.

Dentro de este cálculo, siempre ha existido el debate de si el mate cuenta o no cuenta como agua para la ingesta diaria. El mate hidrata, pero no igual que el agua.

El mate proporciona líquidos, pero no de la misma forma que el agua sola. A diferencia del agua, la yerba contiene cafeína, un estimulante con efecto diurético leve (aumenta la producción de orina y acelera la eliminación de líquido).

El mate aporta hidratación neta, pero no puede ser la única fuente de líquidos. Hay que tener cuidado con tomar mate muy caliente, con yerba sin palo o solo beber mate, ya que esto activa el efecto de la cafeína. Lo ideal es alternar entre mate y mate con agua pura.