Ingresó el frente frío anticipado por el pronóstico del tiempo acompañado de lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la probabilidad de tormentas aisladas y posibles chaparrones hacia la tarde o noche de este jueves y madrugada del viernes, pero no hay ningún tipo de alerta que indique alguna situación extrema para Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipa un día fresco

El ingreso del viento del sur repercute directamente durante este jueves, cuando la máxima no superaría los 26 grados, y algunos modelos meteorológicos señalan que será se apenas 24 grados.

Además, hay una probabilidad de viento Zonda leve en Malargüe y en la zona de la precordillera sur durante este jueves.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 5 El pronóstico del tiempo también indicó que el viernes será un día muy parecido al de hoy. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El alivio en las temperaturas se mantendrá también para el viernes, cuando se espera otro día nublado durante casi toda la jornada. Las temperaturas para mañana serán 17 grados de mínima y 27 grados de máxima con circulación del sur y desde el este hacia la tarde noche.

El pronóstico del tiempo indicó que para sábado se espera que haya un aumento de temperatura con viento del norte y la máxima podría trepar a los 30 grados.