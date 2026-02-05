Ingresó el frente frío anticipado por el pronóstico del tiempo acompañado de lluvias y tormentas

Las lluvias y tormentas sorprendieron en algunos lugares de Mendoza en la mañana de este jueves. El pronóstico del tiempo manca que será un día fresco y gris, con probabilidad de precipitaciones en toda la provincia.
Algunos lugares de la zona Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza amanecieron con una débil lluvia este jueves, algo que estaba previsto según el pronóstico del tiempo en la provincia.
El viento del sur desde el miércoles y madrugada del jueves se hizo sentir en el amanecer, que arrancó nublado en gran parte de la provincia y que se mantendrá de esta manera.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la probabilidad de tormentas aisladas y posibles chaparrones hacia la tarde o noche de este jueves y madrugada del viernes, pero no hay ningún tipo de alerta que indique alguna situación extrema para Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa un día fresco
El ingreso del viento del sur repercute directamente durante este jueves, cuando la máxima no superaría los 26 grados, y algunos modelos meteorológicos señalan que será se apenas 24 grados.
Además, hay una probabilidad de viento Zonda leve en Malargüe y en la zona de la precordillera sur durante este jueves.
El alivio en las temperaturas se mantendrá también para el viernes, cuando se espera otro día nublado durante casi toda la jornada. Las temperaturas para mañana serán 17 grados de mínima y 27 grados de máxima con circulación del sur y desde el este hacia la tarde noche.
El pronóstico del tiempo indicó que para sábado se espera que haya un aumento de temperatura con viento del norte y la máxima podría trepar a los 30 grados.