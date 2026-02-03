Las tormentas se mantienen latentes durante este febrero y este martes no será la excepción, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Se espera que las precipitaciones ocurran en casi toda la provincia, pero en un sector específico rige una alerta amarilla.
El pronóstico del tiempo llega con alerta por tormentas en varias zonas de Mendoza
Las tormentas pueden darse en varios puntos de la provincia desde la tarde de este martes, según el pronóstico del tiempo. Hay una alerta vigente
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este martes la máxima rondará los 30 grados, con circulación de viento del sur durante gran parte del día y nubosidad presente.
Hacia la tarde y noche pueden ocurrir tormentas aisladas en el Gran Mendoza, en alta montaña, en el Valle de Uco, en el Este y en el Sur de la provincia.
El miércoles podría arrancar con algunos chaparrones desde la madrugada, pero con el correr de las horas las condiciones del tiempo mejorarán. La circulación del viento será del noreste y se espera un leve aumento de la temperatura.
Estas condiciones se mantendrán similares durante el jueves, con cielo mayormente nublado durante todo el día, pero sin tormentas. Las temperaturas serán de 18 grados de mínima a 30 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo alertó por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona Este. Abarca el este de Las Heras, San Martín, Santa Rosa, Lavalle y La Paz para la noche del martes y madrugada del miércoles.
Esta alerta significa que "el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros".
Por otro lado, el pronóstico del tiempo emitido por Defensa Civil señaló que las tormentas se pueden desplazar del noreste hacia el Sur de Mendoza hacia la noche, con posible caída de granizo y actividad eléctrica hasta la madrugada del miércoles.