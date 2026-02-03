El pronóstico del tiempo llega con alerta por tormentas en varias zonas de Mendoza

tormentas en Mendoza-lluvias-pronostico del tiempo en Mendoza 2.jpg Las tormentas pueden ocurrir en toda la provincia durante la tarde noche, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El miércoles podría arrancar con algunos chaparrones desde la madrugada, pero con el correr de las horas las condiciones del tiempo mejorarán. La circulación del viento será del noreste y se espera un leve aumento de la temperatura.

Estas condiciones se mantendrán similares durante el jueves, con cielo mayormente nublado durante todo el día, pero sin tormentas. Las temperaturas serán de 18 grados de mínima a 30 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo alertó por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona Este. Abarca el este de Las Heras, San Martín, Santa Rosa, Lavalle y La Paz para la noche del martes y madrugada del miércoles.

Esta alerta significa que "el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros".

pronostico defensa civil El pronóstico del tiempo emitido por Defensa Civil.

Por otro lado, el pronóstico del tiempo emitido por Defensa Civil señaló que las tormentas se pueden desplazar del noreste hacia el Sur de Mendoza hacia la noche, con posible caída de granizo y actividad eléctrica hasta la madrugada del miércoles.