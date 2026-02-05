Cantera internacional: las cuatro joyitas que tiene Godoy Cruz en distintas selecciones

Hace 20 años,Godoy Cruz tenía el predio de calle Lencinas para todas sus inferiores. La Cantera del Tomba era el lugar donde varios pibes soñaban con cumplir el sueño de llegar a Primera División, algo que cambió radicalmente con la construcción del Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito.
El lugar físico es parte de un combo de inversión a largo plazo para las formativas de Godoy Cruz. Al predio ubicado en la Ruta 60 hay que agregarle la diagramación de inferiores con cuerpos técnicos con más profesionales, gimnasios, salas médicas, de kinesiología y recuperación, alimentación y transporte, entre otros ítems que forman parte del menú.
A ese pack para alimentar a las formativas se suma la apuesta clave que cambió el panorama por completo: competir con todas las categorías en inferiores de AFA, algo costoso que el club logró sostener más allá del descenso.
Esa mirada que tuvo fue una apuesta que terminó en pleno: Godoy Cruz empieza a ver el fruto de un trabajo a largo plazo que tardó casi dos décadas y que hoy tiene dividendos. Con un plantel profesional que tiene valores gestados en casa, con la reciente joya de Santino Andino en venta récord y con varios chicos en distintas selecciones internacionales juveniles.
En la ramificación de inferiores hay cuatro jugadores que ya tienen roce de convocatorias en tres países distintos: Oscar Gónzalez (Chile), Denis Quichu Torrez (Bolivia), Valentino Ramal y Juan López (Argentina).
Oscar González busca su lugar en Godoy Cruz
De los cuatro casos, el de Oscar González es el más avanzado. Nacido en nuestro país (Cipoletti), el 9 de área se nacionalizó chileno por sus raíces familiares y también estuvo en el certamen Mundial Sub 20 2025 (el mismo que jugó Santino Andino). Trabaja con Primera División, tuvo minutos en amistosos y quiere tener su debut en la elite.
Las joyas que asoman de abajo
Luego de González están los otros tres casos que siguen en la cadena: Denis Quichu Torrez, volante todoterreno de Bolivia, también está en proceso con la selección de su país. Habitúe en las convocatorias de Sub 15 y sub 16, también se perfila de buena manera para poder dar el salto con proyección a Primera.
Para nuestro país también hay: Valentino Ramal estuvo entrenando el predio de Ezeiza con la Selección Argentina sub 15 a fines del año pasado. Nacido en el año 2010, el espigado volante ofensivo que también puede jugar como delantero.
A él hay que sumar la actual citación de Juan Ignacio López, nuevamente convocado la Selección argentina sub 17 de Diego Placente. El lateral izquierdo disputará en Córdoba el torneo Jóvenes Promesas.