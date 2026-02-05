Cantera internacional: las cuatro joyitas que tiene Godoy Cruz en distintas selecciones

andino Santino Andino abrió el camino de Godoy Cruz a nivel selecciones.

Esa mirada que tuvo fue una apuesta que terminó en pleno: Godoy Cruz empieza a ver el fruto de un trabajo a largo plazo que tardó casi dos décadas y que hoy tiene dividendos. Con un plantel profesional que tiene valores gestados en casa, con la reciente joya de Santino Andino en venta récord y con varios chicos en distintas selecciones internacionales juveniles.

En la ramificación de inferiores hay cuatro jugadores que ya tienen roce de convocatorias en tres países distintos: Oscar Gónzalez (Chile), Denis Quichu Torrez (Bolivia), Valentino Ramal y Juan López (Argentina).

Oscar González busca su lugar en Godoy Cruz

De los cuatro casos, el de Oscar González es el más avanzado. Nacido en nuestro país (Cipoletti), el 9 de área se nacionalizó chileno por sus raíces familiares y también estuvo en el certamen Mundial Sub 20 2025 (el mismo que jugó Santino Andino). Trabaja con Primera División, tuvo minutos en amistosos y quiere tener su debut en la elite.

Las joyas que asoman de abajo

Luego de González están los otros tres casos que siguen en la cadena: Denis Quichu Torrez, volante todoterreno de Bolivia, también está en proceso con la selección de su país. Habitúe en las convocatorias de Sub 15 y sub 16, también se perfila de buena manera para poder dar el salto con proyección a Primera.

lopez 1 Juan Ignacio López crece en el Sub 17.

Para nuestro país también hay: Valentino Ramal estuvo entrenando el predio de Ezeiza con la Selección Argentina sub 15 a fines del año pasado. Nacido en el año 2010, el espigado volante ofensivo que también puede jugar como delantero.

A él hay que sumar la actual citación de Juan Ignacio López, nuevamente convocado la Selección argentina sub 17 de Diego Placente. El lateral izquierdo disputará en Córdoba el torneo Jóvenes Promesas.