Cómo quedó el ranking ATP tras el título de Alcaraz y el sorpresivo salto de los argentinos

Lorenzo Musetti quedó ubicado en la quinta posición, Alex de Miñaur en la sexta, y quien subió a la séptima ubicación fue el estadounidense Taylor Fritz. En el octavo puesto del ranking ATP quedó el candiense Félix Auger-Aliassime y al noveno puesot cayó Ben Shelton. El top ten lo completa Aleksandr Bublik, verdugo de Etcheverry en el Abierto de Australia.

Los argentinos en el top 100 del ranking ATP de tenis

El mejor de los tenistas argentinos ubicados es Francisco Cerúndolo quien escaló dos posiciones en el ranking ATP y se ubicó en el puesto 19 del ranking mundial gracias a su buen rendimiento en Australia donde llegó a octavos de final.

Sebastián Báez lo sucede a Cerúndolo entre los mejores argentinos ranqueados. Con un buen inicio de año en la United Cup y finalista en el ATP de Auckland, además de llegar hasta segunda ronda del Abierto de Australia, el bonaerense se ubicó en el puesto 35 del escalafón mundial.

francisco cerundolo abierto australia Francisco Cerúndolo es el mejor del ranking ATP entre los tenistas argentinos.

Camilo Ugo Carabelli se despidió tempranamente del Abierto de Australia pero subió una ubicación y se encuentra en el puesto 48, mientras que Tomás Etcheverry tomó la ubicación número 54 del ranking, ascendiendo ocho puestos desde la última actualización de la escala ATP.

Francisco Comesaña también experimentó un ascenso de cuatro lugares y se posicionó en el puesto 64. Mariano Navone quedó en el puesto 75, Juan Manuel Cerúndolo en el 85 y Thiago Tirante, también de buenas escaló del 103 al 95 puesto. De esta manera, Argentina volvió a tener ocho representantes en el Top 100.