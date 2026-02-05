Cómo quedó el ranking ATP tras el título de Alcaraz y el sorpresivo salto de los argentinos

Con la victoria de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, el ranking ATP del tenis masculino sufrió algunas modificaciones, no solo en el top ten sino también en el resto de la tabla en donde están ubicados los deportistas argentinos.
El ranking ATP de tenis favoreció a varios tenistas argentinos. Cómo quedó el top ten
El español Carlos Alcaraz es el que se mantuvo en la cima del ranking ATP luego de completar el Grand Slam de carrera (ganar al menos una vez los cuatro torneos más importantes). Jannik Sinner también conservó su segundo lugar luego de perder la semifinal ante Novak Djokovic en el Abierto de Australia. La diferencia de puntos entre ambos hasta el momento es de 3.350 puntos en favor del español.
El tercer puesto se lo adueñó el legendario Novak Djokovic, luego de obtener el subcampeonato en Melbourne Park jugando un alto nivel de tenis a sus 38 años. Quien fue desplazado de ese sitio fue Alexander Zverev, derrotado en semifinales por Alcaraz en lo que implicó el tercer partido más largo de la historia del Abierto de Australia.
Lorenzo Musetti quedó ubicado en la quinta posición, Alex de Miñaur en la sexta, y quien subió a la séptima ubicación fue el estadounidense Taylor Fritz. En el octavo puesto del ranking ATP quedó el candiense Félix Auger-Aliassime y al noveno puesot cayó Ben Shelton. El top ten lo completa Aleksandr Bublik, verdugo de Etcheverry en el Abierto de Australia.
El mejor de los tenistas argentinos ubicados es Francisco Cerúndolo quien escaló dos posiciones en el ranking ATP y se ubicó en el puesto 19 del ranking mundial gracias a su buen rendimiento en Australia donde llegó a octavos de final.
Sebastián Báez lo sucede a Cerúndolo entre los mejores argentinos ranqueados. Con un buen inicio de año en la United Cup y finalista en el ATP de Auckland, además de llegar hasta segunda ronda del Abierto de Australia, el bonaerense se ubicó en el puesto 35 del escalafón mundial.
Camilo Ugo Carabelli se despidió tempranamente del Abierto de Australia pero subió una ubicación y se encuentra en el puesto 48, mientras que Tomás Etcheverry tomó la ubicación número 54 del ranking, ascendiendo ocho puestos desde la última actualización de la escala ATP.
Francisco Comesaña también experimentó un ascenso de cuatro lugares y se posicionó en el puesto 64. Mariano Navone quedó en el puesto 75, Juan Manuel Cerúndolo en el 85 y Thiago Tirante, también de buenas escaló del 103 al 95 puesto. De esta manera, Argentina volvió a tener ocho representantes en el Top 100.