Esta alianza práctica y estratégica entre los dos países, Argentina y Estados Unidos, es parte de sus propias ambiciones, ya sea geopolíticas como económicas y la consolidación del peso internacional a través de la cooperación militar real y sostenida.

ejercicios militares

Estados Unidos amplía su influencia en América Latina con ejercicios conjuntos con una potencia

Lo que sucede ahora se articula alrededor de ejercicios concretos que tendrían lugar en aguas argentinas bajo el nombre de Daga Atlántica o Atlantic Dagger. Las armadas de Argentina y Estados Unidos llevarán adelante ejercicios militares en los primeros días de abril, aunque aún falta confirmar las coordenadas.