Estados Unidos y Argentina reforzarán su cooperación militar con ejercicios conjuntos que representan la influencia directa que busca tener el país norteamericano en regiones estratégicas como América Latina.
Estados Unidos amplía su influencia en América Latina con ejercicios conjuntos con una potencia
La cooperación militar entre estos 2 países puede verse como una forma de colaboración y refuerzo de la influencia de Estados Unidos en América Latina
Esta alianza práctica y estratégica entre los dos países, Argentina y Estados Unidos, es parte de sus propias ambiciones, ya sea geopolíticas como económicas y la consolidación del peso internacional a través de la cooperación militar real y sostenida.
Lo que sucede ahora se articula alrededor de ejercicios concretos que tendrían lugar en aguas argentinas bajo el nombre de Daga Atlántica o Atlantic Dagger. Las armadas de Argentina y Estados Unidos llevarán adelante ejercicios militares en los primeros días de abril, aunque aún falta confirmar las coordenadas.
La actividad militar formaría parte de un Ejercicio de Fuerzas de Operaciones Especiales, que en inglés y en el mundo de la defensa se lo conoce como SOF (Special Operations Training) con unidades de élite responsables de tareas de alto riesgo como rescate de rehenes, operaciones de guerra no convencionales y contraterrorismo.
En ese sentido, Estados Unidos ha confirmado que llegarán a Argentina para estos ejercicios militares diversas unidades de Boinas Verdes, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y posiblemente del cuerpo de Marines. En caso de Argentina, aún no se han confirmado las unidades, aunque serían el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Áerea, los Buzos Tácticos y los Comandos Anfibios de la Armada Argentina y diferentes Compañías de Comando del Ejército Argentino.
Cómo serán estas maniobras militares
- Habrá intercambio de expertos en defensa regional y el implemento de prácticas operacionales compartidas.
- Ambas fuerzas, tanto de Estados Unidos como de Argentina van a practicar juntas.
- Se espera que sea un operativo de ejercicios militares sin precedentes por la cantidad de unidades y personas.
- En el caso de Argentina, este ejercicio sería el de mayor despliegue en toda la historia.
- Si bien no se sabe la ubicación geográfica, podría ser en Tierra del Fuego o Santa Cruz.