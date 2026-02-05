¿Peligra la presentación de Bad Bunny en el show del Super Bowl?: Trump en guerra con la NFL

"¡ICE Out!", enunció el artista ("¡Fuera ICE!", en español). "No somos salvajes. No somos animales. No somos aliens. Somos humanos. Y somos americanos", continuó.

Bad Bunny - Gramys Bad Bunny fue premiado en la previa del Super Bowl.

"Sé que es difícil no sentir odio en estos días y estaba pensando que a veces estamos contaminados; el odio se vuelve más poderoso con más odio", expresó Bad Bunny en contra de Donald Trump en un mensaje esperanzador: "Lo único que es más poderoso es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes".

Embed Que discurso foi esse do Bad Bunny no #GRAMMYs? Grandão, sem medo! pic.twitter.com/sMpHNiq5tM — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 2, 2026

El artista cerró pidiendo que la lucha no sea agresiva: "Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Sí, no los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia. Y esa es la manera de hacerlo, con amor. No olviden eso. Por favor".

Donald Trump - NFL Donald Trump calificó al Super Bowl como un "fútbol de porquería".

La respuesta de Donald Trump en la previa del Super Bowl

Donald Trump sabe que el Super Bowl será visto por millones de personas y ante la presencia de Bad Bunny prefirió menospreciarlo: "Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron (para el show del Super Bowl), es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que les diera entretenimiento. Me parece totalmente ridículo".

Luego, apuntó contra las nuevas reglas del fútbol americano: "Y ya que hablamos de la NFL, me gustaría que cambiaran la regla del saque inicial, que me parece ridícula. Donde se patea el balón y queda flotando en el aire y todos están ahí parados mirándolo. Es tonto".

"No es más seguro que la patada inicial normal. Me parece terrible. Para ser sincero, creo que realmente denigra el fútbol americano", concluyó además de llamar al deporte como "fútbol de porquería".

bad bunny 1.jpg El artista puertorriqueño será el artista principal del Super Bowl.

El comisionado de la NFL confirmó el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Roger Goodell, comisionado de la NFL, salió a respaldar al ganador del Mejor Álbum del Año en la última edición de los premios Grammy: "Él es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo. Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche (haciendo referencia a la ceremonia realizada el domingo pasado)".

El comisionado agregó: "Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y él debe aprovechar este momento para lograrlo. Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación".

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo

El mega evento se realizará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y fue elegido por segunda vez en su historia ya que también fue escenario en la edición de 2016.

El Super Bowl comenzará a las 20.30 (horario de Argentina) el domingo 8 de febrero y se puede ver de la siguiente manera: