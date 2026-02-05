Matías Fernández, el enganche de Independiente Rivadavia que hoy es clave en el esquema Alfredo Berti

matias fernandez independiente rivadavia Matías Fernández convirtió un gol ante Sarmiento de Junín pero fue anulado por offside. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Inevitablemente el ex Excursionistas se lamentó por su gol que no fue convalidado por offside. "En el primer tiempo me apuré en algunas jugadas que, por ahí, tenía para decidir otras cosas. Pero bueno, son momentos que uno decide dentro de la cancha y bueno, después cuando vino el gol y lo anularon, me pareció una lástima".

Matías Fernández, carta ofensiva indiscutida en el ataque de Independiente Rivadavia

Matías Fernández es sin dudas fundamental en el esquema de Alfredo Berti, su sociedad con Sebastián Villa -ahora de regreso-, sus enganches y pases precisos para nutrir el ataque lo volvieron una pieza indiscutida en este Independiente Rivadavia.

Con el regreso de Sebastián Villa al once titular, el enganche hoy de la Lepra sabe que tiene con quién asociarse y, además, competir en un sector de la cancha en que hay varios perfiles interesantes (Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Luis Sequeira - cuando esté al 100 físicamente). "Es una competencia difícil, sana, todos queremos jugar, todos tiramos para adelante y eso es muy importante para el equipo. Creo que si estamos unidos se nota dentro de la cancha".

En la fortaleza física, Matías Fernández evolucionó considerablemente respecto a la temporada pasada en la que tuvo que adaptarse a la categoría (venía de la Primera B Metro). Por eso hoy, el propio jugador entiende la importancia de ese cambio positivo que realizó fruto de mucho esfuerzo. "Físicamente me siento bien. Por ahí me falta un poquito terminar unos diez minutos más en todos los partidos. Obviamente que hay chicos que quieren entrar y van a entrar siempre al ciento diez, entonces hay que seguir trabajando. En lo físico es difícil mantenerse, más estos partidos así porque tenés que correr todo el tiempo. Entonces, cuando entra un compañero, se nota cuando estamos todos bien físicamente".