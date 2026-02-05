Fue clave en el ascenso de Gimnasia y Esgrima, no era tenido en cuenta por Broggi y vuelve al equipo de Primera

Gimnasia y Esgrima continúa los entrenamientos con la mente puesta en el cotejo del domingo en el que enfrentará a Instituto de Córdoba en el Víctor Antonio Legrotaglie por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
El plantel de Gimnasia y Esgrima recibió nuevamente a uno de los futbolistas que fue campeón en el ascenso 2025
En la mente de Ariel Broggi ya pasan distintas estrategias para poder vencer a la Gloria -que viene de empatar con Lanús y desplazar al Gato Oldrá de su rol de entrenador- y volver a la senda del triunfo, tan necesaria para el recién ascendido a Primera División.
Se trata de Ismael Cortez, lateral derecho campeón con Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional 2025, quien retornó a los entrenamientos bajo las órdenes de Ariel Broggi.
El defensor de 25 años fue uno de los primeros en emigrar del plantel campeón allá por diciembre, cuando el entrenador decidió realizar el recorte de aquellos jugadores a los que no tendría en cuenta para esta temporada. Procurando mantenerse activo, Cortez siguió entrenando por su cuenta pero alejado de las exigencias de la Primera División donde hoy milita y se desempeña el grupo que comanda Ariel Broggi.
Con el Torneo Apertura ya iniciado, Ismael Cortez volvió a sumarse a los entrenamientos junto a sus compañeros y estaría a disposición del cuerpo técnico para ser utilizado en la Primera División una vez que tome nuevamente ritmo futbolístico. En el lateral derecho hoy actúa como titular el ex Maipú, Luciano Paredes.
En la temporada 2025, Cortez alternó titularidades y suplencias con Facundo Nadalín y disputó un total de 14 partidos luego de recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó desde fines de 2024 hasta mediados del 2025.