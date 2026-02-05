Fue clave en el ascenso de Gimnasia y Esgrima, no era tenido en cuenta por Broggi y vuelve al equipo de Primera

El defensor de 25 años fue uno de los primeros en emigrar del plantel campeón allá por diciembre, cuando el entrenador decidió realizar el recorte de aquellos jugadores a los que no tendría en cuenta para esta temporada. Procurando mantenerse activo, Cortez siguió entrenando por su cuenta pero alejado de las exigencias de la Primera División donde hoy milita y se desempeña el grupo que comanda Ariel Broggi.

Ismael Cortéz Ismael Cortez volvió a los entrenamientos con Gimnasia y Esgrima en Primera División.

Con el Torneo Apertura ya iniciado, Ismael Cortez volvió a sumarse a los entrenamientos junto a sus compañeros y estaría a disposición del cuerpo técnico para ser utilizado en la Primera División una vez que tome nuevamente ritmo futbolístico. En el lateral derecho hoy actúa como titular el ex Maipú, Luciano Paredes.

En la temporada 2025, Cortez alternó titularidades y suplencias con Facundo Nadalín y disputó un total de 14 partidos luego de recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó desde fines de 2024 hasta mediados del 2025.