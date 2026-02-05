El exorbitante monto que gana Checo Pérez por correr en la Fórmula 1

Checo Pérez regresó a la Fórmula 1 tras tomarse un año sabático, luego de su polémica salida de Red Bull marcada por acusaciones hacia la escudería austríaca por un trato desigual con Max Verstappen. Su vuelta será con Cadillac donde tendrá como compañero al finlandés Valtteri Bottas, sobre quien realizó un pedido especial.
Es que el mexicano quiere evitar lo sucedido en la escudería de la lata energética y solicitó una clausula que, extraoficialmente, denominaron "anti Red Bull". De esta manera tanto Checo Pérez como Bottas recibirán el mismo material, atención y actualizaciones para garantizar que ninguno quede rezagado, proponiendo un armado de equipo sin preferencias deportivas.
Checho Pérez: un ejemplo de resiliencia pura en la Fórmula 1
La vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1 es una realidad, para alegría de todo México y de los amantes de la Máxima. Su regreso es un premio a la perseverancia ya que se trata de un piloto que con poco (malos autos) logra dar batallas que aún perduran en los folios de la historia de los Grandes Premios.
En Sauber se convirtió en un mago cuidando los neumáticos y consiguió tres podios, lo que le permitió dar el gran salto a McLaren, donde un auto deficiente y la poca paciencia del equipo terminaron convirtiendo su paso en una experiencia negativa.
Sin embargo, durante seis años distribuidos en Force India y Racing Point, se forjó como el "rey de la zona media" con monoplaza que no estaban a la altura de la competencia, pero que él lograba arreglárselas para sumar podios.
En Red Bull Checo Pérez estuvo bajo la sombra de Max Verstappen, aunque tuvo un momento de gloria altamente recordado cuando defendió de manera épica su posición frente a Lewis Hamilton haciendo que manejara más lento y que le permitió al piloto neerlandés acercarse lo suficiente para poder pelear el título mundial.
En esa oportunidad recibió el apodo de "Ministro de Defensa", mientras que Verstappen gritó eufórico por la radio del equipo: "Checo is a legend!" (¡Checo es una leyenda!).
El exorbitante monto que gana Checo Pérez por correr en la Fórmula 1
Según informaron medios especializados como RacingNews365, Spotrac y Planet F1, el contrato de Checo Pérez está valuado en alrededor de 12 millones de euros anuales, unos 14 millones de dólares, cifra cercana al salario que recibía en Red Bull.