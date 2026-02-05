En Sauber se convirtió en un mago cuidando los neumáticos y consiguió tres podios, lo que le permitió dar el gran salto a McLaren, donde un auto deficiente y la poca paciencia del equipo terminaron convirtiendo su paso en una experiencia negativa.

Sin embargo, durante seis años distribuidos en Force India y Racing Point, se forjó como el "rey de la zona media" con monoplaza que no estaban a la altura de la competencia, pero que él lograba arreglárselas para sumar podios.

En Red Bull Checo Pérez estuvo bajo la sombra de Max Verstappen, aunque tuvo un momento de gloria altamente recordado cuando defendió de manera épica su posición frente a Lewis Hamilton haciendo que manejara más lento y que le permitió al piloto neerlandés acercarse lo suficiente para poder pelear el título mundial.

En esa oportunidad recibió el apodo de "Ministro de Defensa", mientras que Verstappen gritó eufórico por la radio del equipo: "Checo is a legend!" (¡Checo es una leyenda!).

Checo Pérez Checo Pérez dará presente en la temporada 2026 en la Fórmula 1.

El exorbitante monto que gana Checo Pérez por correr en la Fórmula 1

Según informaron medios especializados como RacingNews365, Spotrac y Planet F1, el contrato de Checo Pérez está valuado en alrededor de 12 millones de euros anuales, unos 14 millones de dólares, cifra cercana al salario que recibía en Red Bull.

Embed ¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?#WeAreBack #SP11 pic.twitter.com/TD7uCX6bNa — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2025

Como si eso fuera poco, su arreglo también incluye bonos por objetivos y desempeño, lo que puede incrementar de manera considerable sus ingresos en la Fórmula 1.