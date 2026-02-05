Lo viejo sí funciona: el no tan nuevo Deportivo Maipú y su filosofía de base

El puesto del arquero es un ejemplo claro: tras la salida de Pietrobono, la idea fue darle continuidad a Galardi para que sea, al menos desde el comienzo, el dueño de los tres palos. En defensa ocurre algo similar: Faggioli, Arnijas y Agüero vienen del 2025 más De La Reta, hoy ausente por lesión.

DEportivo maipu Matías Viguet vuelve a concentrar luego de una larga inactividad por lesión. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Mientras que en la fase ofensiva, a la proyección de menor a mayor tanto de Saccone como de Silva por las bandas, se sumaron como centroatacantes Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone y, con más recorrido y experiencia, Lautaro Cabrera. Por ahora, el paraguayo ex San Martín de Mendoza se perfila como titular.

Si bien salieron piezas sensibles como el mencionado Pietrobono, Paredes, Villarreal o Bonacci, puertas para adentro están con la tranquilidad de saber que, sostenida la base, el paso siguiente será amalgamar las pocas caras nuevas para terminar de darle forma a un once que puede estar tranquilamente en la pelea.

Deportivo Maipú vs Riestra: formaciones y data

Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires.

Árbitro: Daniel Zamora.

Hora: 19.

TV: TyC Sports.