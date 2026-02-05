Lo viejo sí funciona: el no tan nuevo Deportivo Maipú y su filosofía de base

Año nuevo, equipo no tanto.Deportivo Maipú levanta el telón de su temporada con el bautismo en Copa Argentina contra un viejo conocido como Deportivo Riestra, con una idea clara: dar pelea apelando a una base que la Comisión Directiva logró sostener más el plus de algunos pequeños retoques.
El equipo que saltará al campo de juego en el estadio Ciudad de Caseros (desde las 19) tendrá mucho de conocido en las caras que formarán el once titular: de los 11 jugadores que designó Alexis Matteo, 8 vienen de la temporada anterior y apenas 3 son refuerzos (Fernández, Gobetto y Rivarola).
Deportivo Maipú 2026: la base del año anterior, apuestas y refuerzos
La premisa que comulgan a dueto dirigentes y cuerpo técnico es mantener la estructura y reemplazar las salidas con jugadores que puedan darle experiencia y salto de calidad a lo que ya estaba. Por eso, la llegada de Juan Pablo Gobetto, por caso, para darle un plus con su recorrido, acoplándose a Mirko Bonfigli y Gastón Mansilla en el medio campo.
El puesto del arquero es un ejemplo claro: tras la salida de Pietrobono, la idea fue darle continuidad a Galardi para que sea, al menos desde el comienzo, el dueño de los tres palos. En defensa ocurre algo similar: Faggioli, Arnijas y Agüero vienen del 2025 más De La Reta, hoy ausente por lesión.
Mientras que en la fase ofensiva, a la proyección de menor a mayor tanto de Saccone como de Silva por las bandas, se sumaron como centroatacantes Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone y, con más recorrido y experiencia, Lautaro Cabrera. Por ahora, el paraguayo ex San Martín de Mendoza se perfila como titular.
Si bien salieron piezas sensibles como el mencionado Pietrobono, Paredes, Villarreal o Bonacci, puertas para adentro están con la tranquilidad de saber que, sostenida la base, el paso siguiente será amalgamar las pocas caras nuevas para terminar de darle forma a un once que puede estar tranquilamente en la pelea.
Deportivo Maipú vs Riestra: formaciones y data
Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.