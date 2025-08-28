La cláusula "anti Red Bull" que exigió Checo Pérez al firmar con Cadillac

Mientras que Cadillac confirmó que el piloto mexicano tendrá un acuerdo multianual, el portal especializado Motorsport.com reveló que en realidad el compromiso sería de dos años con opción, lo que conlleva que Checo Pérez estará en la escudería - al menos - hasta 2027.

Y en cuanto a la letra chico, una de las cláusulas es más que significativa y especial porque busca proteger al mexicano de situaciones negativas que vivió en Red Bull. Es así que en Cadillac habrá un trato de igualdad de condiciones entre Checho Pérez y su compañero de equipo, Valtteri Bottas; de esta manera, las voces de ambos pilotos tendrán la misma importancia en cuanto al desarrollo del monoplaza.

La cláusula "anti Red Bull", denominada así de manera extraoficial, quiere evitar que las evoluciones y mejoras del monoplaza solo beneficie a uno de los pilotos, tal y como sucedía con Max Verstappen en su anterior equipo y tal como sucede con Pierre Gasly y Franco Colapinto en Alpine.

De esta manera, en Cadillac tanto Checo como Bottas recibirán el mismo material, atención y actualizaciones para garantizar que ninguno quede rezagado, proponiendo un armado de equipo diferente sin preferencias institucionales.

Valtteri Bottas - Checho Perez Cadillac 2026 tiene a sus nombres elegidos: Valtteri Bottas y Checho Pérez.

La presentación de Cadillac con Keanu Reeves

Cadillac presentó a los pilotos elegidos para participar de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un video cargado de acción y suspenso que contó con la participación de Keanu Reeves; actor que se destacó en películas como Matrix, John Wick, Máxima velocidad, El abogado del diablo, entre tantas otras.

Embed Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

El video está acompañado por el texto: "Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos".