Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: horario, accesos y dónde verlo

En aquella oportunidad, el Malevo se impuso por 1 a 0 y ahora el Deportivo Maipú tiene la chance de tomarse revancha y lograr la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina.
Toda la información del Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina
A partir de las 19 del jueves 5 de febrero el Deportivo Maipú dará puntapié inicial a su participación en Copa Argentina frente al Deportivo Riestra, en un partido que tendrá como escenario el Estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes de esa ciudad, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en Buenos Aires.
El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Juan Pablo Bellati y Diego Bonfa (asistente 1 y 2, respectivamente) mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Barrios.
El encuentro será transmitido por TyC Sports y quien se imponga se enfrentará al ganador del partido entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A, programado para el 20 de de marzo.
Los ingresos para los hinchas del Deportivo Maipú
Los hinchas del Deportivo Maipú que viajen al Estadio Ciudad de Caseros para alentar al equipo de sus amores deberán ingresar por Lisandro de la Torre, acceso habilitado tanto para quienes asistan a la popular como para las personas con discapacidad y quienes se ubiquen en los palcos.
Probables formaciones de Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.
Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.