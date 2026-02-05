Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: horario, accesos y dónde verlo

El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Juan Pablo Bellati y Diego Bonfa (asistente 1 y 2, respectivamente) mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Barrios.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y quien se imponga se enfrentará al ganador del partido entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A, programado para el 20 de de marzo.

Alexis Matteo Maipu. El entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, va por su primer triunfo oficial del 2026.

Los ingresos para los hinchas del Deportivo Maipú

Los hinchas del Deportivo Maipú que viajen al Estadio Ciudad de Caseros para alentar al equipo de sus amores deberán ingresar por Lisandro de la Torre, acceso habilitado tanto para quienes asistan a la popular como para las personas con discapacidad y quienes se ubiquen en los palcos.

Deportivo Maipu Riestra ingresos Los hinchas del Deportivo Maipú deben ingresar por calle Lisandro de la Torre.

Probables formaciones de Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.