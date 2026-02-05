Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
El Cruzado pone primera

Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: horario, accesos y dónde verlo

El Deportivo Maipú comienza la temporada 2026 con el partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina contra un viejo y polémico conocido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Deportivo Maipú está listo para su debut oficial en el año.

El Deportivo Maipú está listo para su debut oficial en el año.

El primer compromiso oficial del Deportivo Maipú en el año será por Copa Argentina frente a un rival con un antecedente altamente controversial. Se trata del Deportivo Riestra, equipo al que el Cruzado enfrentó en 2023 en la final por el ascenso a Primera División que quedó marcado por un arbitraje polémico.

En aquella oportunidad, el Malevo se impuso por 1 a 0 y ahora el Deportivo Maipú tiene la chance de tomarse revancha y lograr la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Deportivo Maipú - Deportivo Riestra
El Deportivo Maipú y Riestra reeditarán la final por el ascenso a Primera de 2023.

El Deportivo Maipú y Riestra reeditarán la final por el ascenso a Primera de 2023.

Toda la información del Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina

A partir de las 19 del jueves 5 de febrero el Deportivo Maipú dará puntapié inicial a su participación en Copa Argentina frente al Deportivo Riestra, en un partido que tendrá como escenario el Estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes de esa ciudad, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en Buenos Aires.

El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Juan Pablo Bellati y Diego Bonfa (asistente 1 y 2, respectivamente) mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Barrios.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y quien se imponga se enfrentará al ganador del partido entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A, programado para el 20 de de marzo.

Alexis Matteo Maipu.
El entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, va por su primer triunfo oficial del 2026.

El entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, va por su primer triunfo oficial del 2026.

Los ingresos para los hinchas del Deportivo Maipú

Los hinchas del Deportivo Maipú que viajen al Estadio Ciudad de Caseros para alentar al equipo de sus amores deberán ingresar por Lisandro de la Torre, acceso habilitado tanto para quienes asistan a la popular como para las personas con discapacidad y quienes se ubiquen en los palcos.

Deportivo Maipu Riestra ingresos
Los hinchas del Deportivo Maipú deben ingresar por calle Lisandro de la Torre.

Los hinchas del Deportivo Maipú deben ingresar por calle Lisandro de la Torre.

Probables formaciones de Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas