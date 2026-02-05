Argentina Open 2026: los argentinos en el cuadro principal y los que jugarán la qualy

Por último, Midón, de solo 21 años, es el 231 del ranking mundial y al igual que Bautista Torres (23 años y 353 del mundo) se vio beneficiado por una invitación.

Los partidos de la qualy se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero con entrada gratuita.

Las 7 esperanzas locales en el cuadro del Argentina Open 2026

En el cuadro principal ya está confirmada la presencia de los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

cerundolo 1

Luego de la baja por lesión del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti, el principal preclasificado del torneo será Francisco Cerúndolo quien fue finalista en el Buenos Aires Lawn Tennis en 2021 y 2025, cayendo frente a Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente.

Gael Monfils, otra baja en el Argentina Open

Gael Monfils, otra de las figuras del cuadro del Argentina Open, anunció que no jugará el torneo por un virus estomacal y no harpa uso del wird card que le otorgaron los organizadores.

Producto a un virus estomacal, Gaël Monfils no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open.

Estamos muy tristes de no poder tenerte en Buenos Aires este año.

Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte pronto de visita en nuestro torneo.



Estamos muy tristes de no poder tenerte en Buenos Aires este año.

Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte pronto de visita en nuestro torneo. pic.twitter.com/xAVnBVCV3l — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 4, 2026

El Argentina Open reparte 675.310 dólares en premios y marcará el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que continuará con el ATP 500 de Río y el ATP 250 de Santiago de Chile.

Quejas por el valor de las entradas

Las deserciones de Musetti y Monfils acentuaron las críticas en las redes sociales por el alto costo de las entradas para el torneo que se iniciará este lunes 9 de febrero.

Los tickets para las primeras jornadas van desde los $35.000 la más barata y $356.000 las más caras, mientras que en la final los precios oscilan entre los $144.000 y los $810.000.

Las entradas para el torneo están a la venta por Ticketeck.