Tenis internacional

Argentina Open 2026: los argentinos en el cuadro principal y los que jugarán la qualy

El Argentina Open 2026 tendrá como máximo favorito a Francisco Cerúndolo, líder de una legión de 12 representantes argentinos entre el cuadro principal y la qualy.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Fede Coria volverá al circuito en la qualy.

El Argentina Open 2026 tendrá como máximo favorito a Francisco Cerúndolo, dos veces finalista y líder de una legión de 12 representantes argentinos teniendo en cuenta el cuadro principal y la qualy.

La clasificación del ATP 250 de Buenos Aires pondrá en marcha este sábado y entre los tenistas que intentarán ganar los dos partidos para meterse en el cuadro principal figuran Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria, Lautaro Midón y Bautista Torres.

Coria y Navone se entrenaron juntos antes del Argentina Open 2026.

Burruchaga y Barrena se ganaron su lugar por el ranking (118 y 180, respectivamente) y Coria hará su regreso al circuito después de diversas lesiones y beneficiado por la regla del ranking protegido.

Por último, Midón, de solo 21 años, es el 231 del ranking mundial y al igual que Bautista Torres (23 años y 353 del mundo) se vio beneficiado por una invitación.

Los partidos de la qualy se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero con entrada gratuita.

Las 7 esperanzas locales en el cuadro del Argentina Open 2026

En el cuadro principal ya está confirmada la presencia de los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Luego de la baja por lesión del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti, el principal preclasificado del torneo será Francisco Cerúndolo quien fue finalista en el Buenos Aires Lawn Tennis en 2021 y 2025, cayendo frente a Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente.

Gael Monfils, otra baja en el Argentina Open

Gael Monfils, otra de las figuras del cuadro del Argentina Open, anunció que no jugará el torneo por un virus estomacal y no harpa uso del wird card que le otorgaron los organizadores.

El Argentina Open reparte 675.310 dólares en premios y marcará el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que continuará con el ATP 500 de Río y el ATP 250 de Santiago de Chile.

Quejas por el valor de las entradas

Las deserciones de Musetti y Monfils acentuaron las críticas en las redes sociales por el alto costo de las entradas para el torneo que se iniciará este lunes 9 de febrero.

Los tickets para las primeras jornadas van desde los $35.000 la más barata y $356.000 las más caras, mientras que en la final los precios oscilan entre los $144.000 y los $810.000.

Las entradas para el torneo están a la venta por Ticketeck.

