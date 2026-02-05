Argentina Open 2026: los argentinos en el cuadro principal y los que jugarán la qualy

El Argentina Open 2026 tendrá como máximo favorito a Francisco Cerúndolo, dos veces finalista y líder de una legión de 12 representantes argentinos teniendo en cuenta el cuadro principal y la qualy.
El Argentina Open 2026 tendrá como máximo favorito a Francisco Cerúndolo, dos veces finalista y líder de una legión de 12 representantes argentinos teniendo en cuenta el cuadro principal y la qualy.
La clasificación del ATP 250 de Buenos Aires pondrá en marcha este sábado y entre los tenistas que intentarán ganar los dos partidos para meterse en el cuadro principal figuran Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria, Lautaro Midón y Bautista Torres.
Burruchaga y Barrena se ganaron su lugar por el ranking (118 y 180, respectivamente) y Coria hará su regreso al circuito después de diversas lesiones y beneficiado por la regla del ranking protegido.
Por último, Midón, de solo 21 años, es el 231 del ranking mundial y al igual que Bautista Torres (23 años y 353 del mundo) se vio beneficiado por una invitación.
Los partidos de la qualy se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero con entrada gratuita.
En el cuadro principal ya está confirmada la presencia de los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.
Luego de la baja por lesión del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti, el principal preclasificado del torneo será Francisco Cerúndolo quien fue finalista en el Buenos Aires Lawn Tennis en 2021 y 2025, cayendo frente a Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente.
Gael Monfils, otra de las figuras del cuadro del Argentina Open, anunció que no jugará el torneo por un virus estomacal y no harpa uso del wird card que le otorgaron los organizadores.
El Argentina Open reparte 675.310 dólares en premios y marcará el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que continuará con el ATP 500 de Río y el ATP 250 de Santiago de Chile.
Las deserciones de Musetti y Monfils acentuaron las críticas en las redes sociales por el alto costo de las entradas para el torneo que se iniciará este lunes 9 de febrero.
Los tickets para las primeras jornadas van desde los $35.000 la más barata y $356.000 las más caras, mientras que en la final los precios oscilan entre los $144.000 y los $810.000.
Las entradas para el torneo están a la venta por Ticketeck.