Alfredo Berti explicó el secreto de una de las revelaciones de Independiente Rivadavia

"Esa es la sensación que me da cuando entreno a un futbolista que la familia está ligada con el fútbol. Alejo es un futbolista que entiende todo. Si bien sabemos que es central, juega por la banda y lo hace con mucha naturalidad", continuó explicando el director técnico de Independiente Rivadavia.

Para finalizar, Berti resaltó las características de un futbolista que ha sabido adaptarse a una posición que no naturalmente la suya: "Disimula algunas falencias con el carácter, la entrega y la personalidad. En todas las fotos de lo que hacemos en ataque, Alejo siempre aparece. Como actor principal o de reparto, pero siempre está ahí".

alfredo berti 1 Alfredo Berti no dudó en elogiar al polifuncional defensor. Cristian Lozano / Diario UNO

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, que ganó los cuatro partidos que disputó en la actual temporada, volverá a ver acción el próximo lunes 9 de febrero. En Río Cuarto, el Azul visitará al recién ascendido Estudiantes a partir de las 21.30.

El elenco cordobés, comandado tácticamente por Iván Delfino, sumó apenas una unidad en los tres partidos que ha disputado hasta el momento en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

En su debut cayó 2-0 en condición de visitante ante Tigre. En su primera presentación en condición de local, ante Argentinos Juniors, igualó sin goles (el Bicho erró un penal en tiempo de descuento). Finalmente, el pasado martes, perdió 2-1 ante Banfield en el Florecio Solá.

Andrés Gariano será el árbitro encargado de impartir justicia en la visita de Independiente Rivadavia a Estudiantes de Río Cuarto. Eduardo Lucero (asistente 1), Hernán Vallejos (asistente 2) y Nelson Sosa (cuarto árbitro) completan el cuarteto arbitral mientras que Salomé Di Iorio será la encargada del VAR.