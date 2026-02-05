Chau insomnio: el método del sueño militar para dormirte en 2 minutos

Relajación muscular progresiva.

Respiración lenta.

Control del pensamiento.

Sueño dormir.jpg Dormir bien es importantísimo para la salud.

Winter aseguraba que, luego de 6 semanas de práctica, los aviadores podrían dormirse “en cualquier momento del día o de la noche, bajo cualquier condición”. Esa vieja promesa es la que hoy alimenta su gran difusión en redes sociales.

¿Qué opina la neurociencia del sueño militar?

Al respecto, la neurocientífica Allison Brager advirtió: “Afirmar que uno puede conciliar el sueño con este método y que debería hacerlo en dos minutos es una idea peligrosa”. Según la experta, imponer metas tan estrictas puede provocar ansiedad y empeorar la capacidad para quedarse dormido, sobre todo en civiles sin la fatiga física militar.

En tanto, los estudios y clínicas del sueño suelen señalar que lo habitual es dormirse entre cinco y veinte minutos. “Te frustrarás si intentas conseguir algo que, sinceramente hablando, es imposible”, agregó Brager, y destacó que dormirse en 2 minutos podría indicar privación severa o un trastorno no tratado.

Por su parte, el psiquiatra Hugh Selsick, consultado por la BBC, relató: “En general, entre los pacientes que me consultaron y me hablaron del método, no funcionó; de lo contrario, no se habrían sentado frente a mí”. Para él, la clave no es la rapidez al dormirse sino el rendimiento al día siguiente.

usar el celular en la cama (1)

Los especialistas tienen una propuesta diferente al "sueño militar": sugieren mejorar la higiene del sueño antes de recurrir a técnicas rápidas como:

Horarios regulares.

Evitar pantallas.

No tomar bebidas estimulantes.

Consultar a un profesional si el insomnio persiste.

Otro tema importante es que el método del sueño militar puede ayudar a algunos, pero no reemplaza diagnóstico ni tratamiento médico.