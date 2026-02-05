Parece el Caribe pero es Brasil: la playa de arena amarilla que resulta un paraíso

Brasil tiene una extensa variedad de pueblos y ciudades para conocer en tus próximas vacaciones. Desde destinos icónicos como Río de Janeiro, pasando por Búzios o Ilha Grande, hasta las playas poco conocidas del nordeste. A continuación, exploramos un destino paradisíaco y poco conocido que vale la pena visitar si viajas al país carioca.
Praia da Tapera es un sitio único que se encuentra en el extremo sur de la Isla de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil. Es una playa tranquila, con aguas poco profundas de arena amarilla, que fue una antigua colonia de pescadores. Es ideal para el descanso y la natación.
Es una playa muy buscada por las familias que anhelan tranquilidad, y resulta el foco principal de encuentro de los residentes locales durante los fines de semana. Tiene una longitud de tan solo 500 metros, siendo franja de arena estrecha, espesa y de color amarillo. Sus aguas son tranquilas, cálidas y transparentes en días de viento sur, aunque al fondo del océano hay restos de caracoles.
Una región pintoresca de Brasil
La región de Tapera es discreta y está integrada por una barrio más bien humilde. Tiene un centro de salud, una escuela pública, además de algunos comercios para satisfacer las necesidades de sus residentes. Tapera no está explotada para el turismo, por lo que no cuenta con cadenas hoteleras de renombre, y tiene restaurantes sencillos.
Lo ideal para visitar este destino es hacer una escapada exprés para pasar el día en la playa. El acceso a tapera es por la carretera SC-405, siguiendo la carretera Aparicio Ramos Cordero o, para los que vienen desde el extremo sur de la isla, en el Morro das Pedras, a través de la autopista Baldicero Filomeno y luego la carretera SC-401.
Los viajeros que deseen aventurarse, cerca de la costa hay dos islas: Ilha Doña Francisca, también conocida como la isla de las Flechas, y la Ilha das Laranjeiras. En el momento en que la marea está baja, se puede caminar a través de una estrecha franja en los fondos marinos de la isla doña Francisca. Quienes quieren llegar a la Isla de Orange, deben contratar una excursión en barco.