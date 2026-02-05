Parece el Caribe pero es Brasil: la playa de arena amarilla que resulta un paraíso

playa florianopolis

Una región pintoresca de Brasil

La región de Tapera es discreta y está integrada por una barrio más bien humilde. Tiene un centro de salud, una escuela pública, además de algunos comercios para satisfacer las necesidades de sus residentes. Tapera no está explotada para el turismo, por lo que no cuenta con cadenas hoteleras de renombre, y tiene restaurantes sencillos.

Lo ideal para visitar este destino es hacer una escapada exprés para pasar el día en la playa. El acceso a tapera es por la carretera SC-405, siguiendo la carretera Aparicio Ramos Cordero o, para los que vienen desde el extremo sur de la isla, en el Morro das Pedras, a través de la autopista Baldicero Filomeno y luego la carretera SC-401.

praia da tapera

Los viajeros que deseen aventurarse, cerca de la costa hay dos islas: Ilha Doña Francisca, también conocida como la isla de las Flechas, y la Ilha das Laranjeiras. En el momento en que la marea está baja, se puede caminar a través de una estrecha franja en los fondos marinos de la isla doña Francisca. Quienes quieren llegar a la Isla de Orange, deben contratar una excursión en barco.