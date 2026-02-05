Seis Naciones: Francia tuvo un debut demoledor frente a Irlanda y es candidato a repetir el título

En el Stade de France, los galos marcaron una clara diferencia en el primer tiempo (22-0) y terminaron venciendo por 36 a 14 a un rival que sobre todo en la primera parte no estuvo a la altura de lo que había mostrado en años anteriores.

jalibert seis naciones Jalibert fue el apertura titular y marcó un try en el inicio del Seis Naciones.

Louis Bielle Biarrey, Mathieu Jalibert y Charles Ollivon marcaron los tries franceses en la primera parte y Thomas Ramos agregó dos conversiones y un penal.