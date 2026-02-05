Seis Naciones: Francia tuvo un debut demoledor frente a Irlanda y es candidato a repetir el título

Francia, defensor del título, ratificó su condición de candidato en el Seis Naciones 2026 y superó con autoridad a Irlanda en el encuentro inaugural del certamen.
En el Stade de France, los galos marcaron una clara diferencia en el primer tiempo (22-0) y terminaron venciendo por 36 a 14 a un rival que sobre todo en la primera parte no estuvo a la altura de lo que había mostrado en años anteriores.
Louis Bielle Biarrey, Mathieu Jalibert y Charles Ollivon marcaron los tries franceses en la primera parte y Thomas Ramos agregó dos conversiones y un penal.
Luego, en la segunda etapa, Bielle Biarrey (suma 22 tries en 23 tests) apoyó su segunda conquista y Ramos agregó la conversión para poner las cosas 29 a 0 antes de la reacción de Irlanda con tries de Nick Timoney y Michael Milne, convertidos por Sam Pendergast.
En los 10' finales, con los visitantes envalentonados, Francia aguantó y terminó haciendo más amplia una victoria convincente con el try de Theo Attisogbe y el gol de Ramos, autor 11 puntos.
La primera fecha del Seis Naciones se completará este sábado 7 de febrero con Italia vs. Escocia en Roma (11:10 hora argentina) e Inglaterra vs. Gales, en Twickenham (13:40)
