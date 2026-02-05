Inicio Ovación Rugby Seis Naciones
Rugby internacional

Seis Naciones: Francia tuvo un debut demoledor frente a Irlanda y es candidato a repetir el título

Francia, defensor del título, ratificó su condición de candidato en el Seis Naciones 2026 y superó con autoridad a Irlanda en el encuentro inaugural.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Bielle Biarrey hizo dos tries para Francia.

Bielle Biarrey hizo dos tries para Francia.

Francia, defensor del título, ratificó su condición de candidato en el Seis Naciones 2026 y superó con autoridad a Irlanda en el encuentro inaugural del certamen.

En el Stade de France, los galos marcaron una clara diferencia en el primer tiempo (22-0) y terminaron venciendo por 36 a 14 a un rival que sobre todo en la primera parte no estuvo a la altura de lo que había mostrado en años anteriores.

jalibert seis naciones
Jalibert fue el apertura titular y marc&oacute; un try en el inicio del Seis Naciones.

Jalibert fue el apertura titular y marcó un try en el inicio del Seis Naciones.

Louis Bielle Biarrey, Mathieu Jalibert y Charles Ollivon marcaron los tries franceses en la primera parte y Thomas Ramos agregó dos conversiones y un penal.

Luego, en la segunda etapa, Bielle Biarrey (suma 22 tries en 23 tests) apoyó su segunda conquista y Ramos agregó la conversión para poner las cosas 29 a 0 antes de la reacción de Irlanda con tries de Nick Timoney y Michael Milne, convertidos por Sam Pendergast.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2019521536902705472&partner=&hide_thread=false

En los 10' finales, con los visitantes envalentonados, Francia aguantó y terminó haciendo más amplia una victoria convincente con el try de Theo Attisogbe y el gol de Ramos, autor 11 puntos.

La primera fecha del Seis Naciones se completará este sábado 7 de febrero con Italia vs. Escocia en Roma (11:10 hora argentina) e Inglaterra vs. Gales, en Twickenham (13:40)

El Seis Naciones 2026

Fecha 1

  • Francia vs. Irlanda
  • Sábado 7/2 Italia vs. Escocia 11:10 en Roma
  • Sábado 7/2 Inglaterra vs. Gales 13:40 en Londres

Fecha 2

  • Sábado 14/2 Irlanda vs. Italia 11:10 en Dublín
  • Sábado 14/2 Escocia vs. Inglaterra 13:40 en Edimburgo
  • Domingo 15/2 Gales vs. Francia 12:10 en Cardiff

Fecha 3

  • Sábado 21/2 Inglaterra vs. Irlanda 11:10 en Londres
  • Sábado 21/2 Gales vs. Escocia 13:40 en Cardiff
  • Domingo 22/2 Francia vs. Italia 12:10 en Villeneuve d'Ascq

Fecha 4

  • Viernes 6/3 Irlanda vs. Gales 17:10 en Dublín
  • Sábado 7/3 Escocia vs. Francia 11:10 en Edimburgo
  • Sábado 7/3 Italia vs. Inglaterra 13:40 en Roma

Fecha 5 (Súper Sábado)

  • Sábado 14/3 Irlanda vs. Escocia 11:10 Aviva Stadium
  • Sábado 14/3 Gales vs. Italia 13:40 Cardiff
  • Sábado 14/3 Francia vs. Inglaterra 17:10 París

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas