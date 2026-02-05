Inicio Ovación Fútbol Copa del Rey
Copa del Rey

Copa del Rey: Giuliano Simeone y Thiago Almada marcaron goles y el Atlético de Madrid es semifinalista

Atlético de Madrid goleó al Betis para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey con goles de Giuliano Simeone y Thiago Almada.

Giuliano hizo otro gol en el Aleti.

Atlético de Madrid protagonizó una actuación arrolladora y goleó 5-0 al Betis, en Sevilla, para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey con goles de Giuliano Simeone y Thiago Almada, dos de los jugadores que buscan un lugar en el Mundial 2026.

Los goles del conjunto colchonero fueron convertidos por el eslovaco Dávid Hancko, Simeone, el flamante refuerzo nigeriano Ademola Lookman, el francés Antoine Griezmann y Almada, en una noche perfecta para el equipo dirigido por Diego Simeone.

Atlético de Madrid está en semifinales de la Copa del Rey.

Desde el inicio del encuentro, Atlético impuso condiciones y firmó una actuación contundente para meterse entre los cuatro mejores del certamen y reafirmó su candidatura al título en la Copa del Rey.

Juan Musso y Simeone fueron titulares, Almada ingresó en la segunda parte junto a Nahuel Molina y Julián Álvarez no tuvo minutos.

Las semifinales de la Copa del Rey

Athletic de Bilbao se clasificó este martes a semifinales de la Copa del Rey al vencer por 2 a 1 al Valencia que tuvo como titular a Lucas Beltrán.

Otro clasificado es Real Sociedad tras superar 3 a 2 al Alavés y el que completa el cuarteto de postulantes al título es el Barcelona que venció 2 a 1 al Albacete.

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se celebrará este viernes 6 de febrero y ambos cruces se jugarán a doble partido el 11 de febrero y el 4 de marzo. La final será el 18 de abril en Sevilla.

