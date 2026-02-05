Copa del Rey: Giuliano Simeone y Thiago Almada marcaron goles y el Atlético de Madrid es semifinalista

Juan Musso y Simeone fueron titulares, Almada ingresó en la segunda parte junto a Nahuel Molina y Julián Álvarez no tuvo minutos.

Las semifinales de la Copa del Rey

Athletic de Bilbao se clasificó este martes a semifinales de la Copa del Rey al vencer por 2 a 1 al Valencia que tuvo como titular a Lucas Beltrán.

Otro clasificado es Real Sociedad tras superar 3 a 2 al Alavés y el que completa el cuarteto de postulantes al título es el Barcelona que venció 2 a 1 al Albacete.

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se celebrará este viernes 6 de febrero y ambos cruces se jugarán a doble partido el 11 de febrero y el 4 de marzo. La final será el 18 de abril en Sevilla.