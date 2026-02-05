Godoy Cruz se midió con San Martín de San Juan en un nuevo amistoso de pretemporada

Godoy Cruz continúa su puesta a punto de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional previsto para el próximo viernes 13 de febrero.
Godoy Cruz jugó un amistoso ante San Martín en San Juan en vistas de su debut en la Primera Nacional.
El Tomba disputó este jueves un nuevo amistoso de pretemporada ante San Martín de San Juan, en calidad de visitante.
En el estadio Hilario Sánchez se jugaron dos encuentros, el primero terminó empatado 0 a 0 y en el segundo ganaron los locales por 3 a 1.
El encuentro se disputó puertas cerradas y fue el último partido de preparación después de los jugados ante el Deportivo Maipú y las reservas del propio Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.
El entrenador Mariano Toedtli sacará sus conclusiones pensando en el estreno ante Ciudad de Bolívar y eligió a estos once para el primer partido: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Rossi, Camilo Alessandria; Agustín Valverde, Juan Andrada, Mariano Santiago y Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Bruno Barrionuevo y Nahuel Ulariaga.
La segunda formación estuvo integrada por Nicolás Claá; Lucas Arce, Esteban Burgos, Matías Funes y Nahuel Brunet; Luciano Pascual, Vicente Poggi y Federico Milo; Matías Ramírez y Martín Pino.
Godoy Cruz ya tiene agendada las primeras cuatro fechas y el debut será el viernes 13 de febrero, en el Feliciano Gambarte, contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a las 21.30.
El domingo 22 a las 17 visitará a Defensores de Belgrano, el domingo 1 de marzo volverá al Gambarte para recibir a las 17 a Deportivo Madryn y el domingo 8 de marzo visitará a Central Norte de Salta desde las 18.