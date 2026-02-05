Godoy Cruz se midió con San Martín de San Juan en un nuevo amistoso de pretemporada

El encuentro se disputó puertas cerradas y fue el último partido de preparación después de los jugados ante el Deportivo Maipú y las reservas del propio Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

El entrenador Mariano Toedtli sacará sus conclusiones pensando en el estreno ante Ciudad de Bolívar y eligió a estos once para el primer partido: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Rossi, Camilo Alessandria; Agustín Valverde, Juan Andrada, Mariano Santiago y Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Bruno Barrionuevo y Nahuel Ulariaga.

La segunda formación estuvo integrada por Nicolás Claá; Lucas Arce, Esteban Burgos, Matías Funes y Nahuel Brunet; Luciano Pascual, Vicente Poggi y Federico Milo; Matías Ramírez y Martín Pino.

Las primeras cuatro fechas de Godoy Cruz

Godoy Cruz ya tiene agendada las primeras cuatro fechas y el debut será el viernes 13 de febrero, en el Feliciano Gambarte, contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a las 21.30.

El domingo 22 a las 17 visitará a Defensores de Belgrano, el domingo 1 de marzo volverá al Gambarte para recibir a las 17 a Deportivo Madryn y el domingo 8 de marzo visitará a Central Norte de Salta desde las 18.