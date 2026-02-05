Empleadas domésticas: ¿cobran el bono extra en febrero?

Sin embargo, la normativa oficial con respecto a los bonos establecía que “dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre (pagadera en diciembre) y diciembre 2025 (pagadera en enero 2026), adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026 (pagadero en febrero 2026)”. Así lo publicó el sitio La Nación.

Los bonos que se pagaron los últimos dos meses -y ahora pasan al sueldo- fueron así:

$6000 para hasta 12 horas semanales.

$9000 para 12 a 16 horas.

$14.000 para más de 16 horas.

Este bono se incorporó a sus haberes básicos, por lo que actualmente se refleja en el total del recibo de sueldo mensual.

En ese sentido, el sector espera un nuevo acuerdo paritario que defina las escalas para los próximos meses. Mientras no se concrete, los montos formalizados en la última resolución oficial son la base para todas las categorías laborales en el territorio nacional.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero 2026

Para febrero 2026, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares se mantienen sin cambios. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos. A continuación, los salarios mínimos por hora para tareas generales, la categoría más común:

Categoría Salarios básicos por hora

TAREAS GENERALES

$3250,10 (con retiro).

$3494,25 (sin retiro).

Para empleados con contratación mensual

TAREAS GENERALES

$398.722,14 (con retiro).

$441.806,54 (sin retiro).

Hay destacar que estos valores constituyen el piso salarial y que a estos se le suman otros conceptos, como puede ser la antigüedad.