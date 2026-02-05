Comenzó febrero y se viene un nuevo pago para las empleadas domésticas. Muchos se preguntan si este mes al personal de casas particulares debe cobrar bono extra como en los últimos tres meses.
Empleadas domésticas: ¿cobran el bono extra en febrero?
Comenzó un nuevo mes y muchos se preguntan cuánto deben cobrar las empleadas domésticas. ¿Le corresponde el bono extraordinario en febrero?
Se trata de un bono extraordinario que se cobró durante diciembre y enero. Sin embargo, en febrero no lo cobrarán como suma extraordinaria.
Empleadas domésticas: ¿cobran bono extraordinario en febrero?
La respuesta es no: las empleadas domésticas no cobran bono extraordinario en febrero. Además, el sueldo del personal de casas particulares mantiene los valores de enero a la espera de un nuevo acuerdo salarial.
Sin embargo, la normativa oficial con respecto a los bonos establecía que “dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre (pagadera en diciembre) y diciembre 2025 (pagadera en enero 2026), adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026 (pagadero en febrero 2026)”. Así lo publicó el sitio La Nación.
Los bonos que se pagaron los últimos dos meses -y ahora pasan al sueldo- fueron así:
- $6000 para hasta 12 horas semanales.
- $9000 para 12 a 16 horas.
- $14.000 para más de 16 horas.
Este bono se incorporó a sus haberes básicos, por lo que actualmente se refleja en el total del recibo de sueldo mensual.
En ese sentido, el sector espera un nuevo acuerdo paritario que defina las escalas para los próximos meses. Mientras no se concrete, los montos formalizados en la última resolución oficial son la base para todas las categorías laborales en el territorio nacional.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero 2026
Para febrero 2026, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares se mantienen sin cambios. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos. A continuación, los salarios mínimos por hora para tareas generales, la categoría más común:
Categoría Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
- $3250,10 (con retiro).
- $3494,25 (sin retiro).
Para empleados con contratación mensual
TAREAS GENERALES
- $398.722,14 (con retiro).
- $441.806,54 (sin retiro).
Hay destacar que estos valores constituyen el piso salarial y que a estos se le suman otros conceptos, como puede ser la antigüedad.