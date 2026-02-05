Torneo Proyección 2026: debut triunfal de Independiente Rivadavia y empate de Godoy Cruz

El equipo local ganó bien, mostró mucha efectividad con el Rifle Sábato como figura y ya piensa en la segunda fecha en la que visitará a Independiente de Avellaneda, el próximo jueves 12 de febrero desde las 17.

Godoy Cruz empató en el descuento ante Argentinos Junios

Godoy Cruz, en el estreno como entrenador de Osvaldo Miranda, igualó 1 a 1 ante Argentinos Juniors en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

El Tomba perdía 1 a 0 y lo igualó a los 46' del complemento con un tanto de Julián Alberti de tiro libre.

Argentinos GOdoy Cruz reserva. Godoy Cruz empató frente a Argentinos Juniors, en el estreno como entrenador de Osvaldo Miranda. Foto: Prensa Argentinos Juniors

Los once del Expreso fueron: Santiago Correa; Lucio Cruceño, Fernando Arrieta, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Agustín Pérez, Lautaro Rivarola, Tomás Pesce y Felipe Heredia; Julián Alberti y Kevin Valdez.

El próximo partido del Expreso será el jueves 12 de febrero ante Sarmiento de Junín, en Coquimbito.

Gimnasia había empatado con Sarmiento

Gimnasia y Esgrima, el otro representante mendocino, tuvo su estreno en el Torneo Proyección 2026 el miércoles con un empate sin goles ante Sarmiento de Junín, en calidad de visitante.

El Lobo jugará el martes 10 de febrero ante Racing en el Víctor Legrotaglie.