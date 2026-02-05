Este jueves se dio una de las últimas y más importantes jornadas del megajuicio contra Walter Bento y sus cómplices. Marcada por su maratónico horario -comenzó a las 9 y terminó a las 20-, no sólo se destacó porque la Fiscalía pidió 18 años de cárcel para el ex juez federal que lideró un banda para cobrar coimas en Mendoza sino también porque solicitaron el decomiso de sus bienes.
El detalle de los bienes que la Fiscalía pidió decomisar a Walter Bento y su familia
Se trata de la lujosa casa donde vivía Walter Bento en el barrio Palmares, 8 departamentos, 7 locales comerciales, 5 vehículos y dinero en efectivo
Los fiscales María Gloria André y Diego Velasco sugirieron al Tribunal Oral Federal una pena para Walter Bento de 18 años y una multa de $750 millones. Pero eso no fue lo único que se ventiló durante la jornada, sino que pidieron el decomiso de los bienes que con los que se enriqueció ilegítimamente a través del cobro de sobornos.
El fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, detalló los muebles e inmuebles que la Justicia le debería quitar a Walter Bento y su clan familiar -pidieron 6 y 5 años de prisión respectivamente para su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento-.
Los bienes que le quieren decomisar a Walter Bento y su familia
Inmuebles:
- Departamento en calle España, Ciudad.
- Casa donde vive el matrimonio en el barrio Palmares.
- Departamento con cochera y baulera en la Torre Eugenia de Villa Palmares.
- 2 departamentos con cochera y baulera en las Torres Carolinas de Villa Palmares.
- Departamento con cochera en el complejo Vista Cruz, Godoy Cruz.
- 3 departamentos con estacionamiento en Bosques de Mayo, Maipú.
- 7 locales comerciales en Il Mercato, Maipú.
- Cochera en el edificio Puy V, Ciudad.
Vehículos:
- Auto Audi S3.
- Camioneta Audi Q5.
- Auto Audi A3.
- Camioneta BMW X6.
- Auto BMW 335i.
Dinero:
- Monto en efectivo secuestrado durante el allanamiento en la casa de Walter Bento en el barrio Palmares.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.
Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1,8 millones de dólares aproximadamente.
Otra para de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostuvieron siempre que fue una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado. Este viernes se conocerá cuántos años de prisión recibirá como líder de la banda criminal.