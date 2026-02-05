El detalle de los bienes que la Fiscalía pidió decomisar a Walter Bento y su familia

juicio walter bento El Tribunal deberá resolver si hace lugar al pedido de decomiso para Walter Bento.

Los bienes que le quieren decomisar a Walter Bento y su familia

Inmuebles:

Departamento en calle España, Ciudad.

Casa donde vive el matrimonio en el barrio Palmares.

Departamento con cochera y baulera en la Torre Eugenia de Villa Palmares.

2 departamentos con cochera y baulera en las Torres Carolinas de Villa Palmares.

Departamento con cochera en el complejo Vista Cruz, Godoy Cruz.

3 departamentos con estacionamiento en Bosques de Mayo, Maipú.

7 locales comerciales en Il Mercato, Maipú.

Cochera en el edificio Puy V, Ciudad.

Il Mercato.jpg Siete locales en el centro comercial Il Mercato de Maipú pertenecen a Walter Bento.

Vehículos:

Auto Audi S3.

Camioneta Audi Q5.

Auto Audi A3.

Camioneta BMW X6.

Auto BMW 335i.

Dinero:

Monto en efectivo secuestrado durante el allanamiento en la casa de Walter Bento en el barrio Palmares.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1,8 millones de dólares aproximadamente.

Otra para de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostuvieron siempre que fue una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado. Este viernes se conocerá cuántos años de prisión recibirá como líder de la banda criminal.