Este jueves no sólo se realizó el pedido de pena con respecto al ex juez federal Walter Bento sino también con respecto a los otros culpables de participar del circuito de coimas en Mendoza. La Fiscalía solicitó duras condenas, mientras que las defensa intentaron acercarse a los márgenes mínimos.
Megajuicio federal
Los pedidos de pena para los cómplices de Walter Bento: desde prisión en suspenso hasta 12 años
Este viernes se conocerá la sentencia definitiva contra Walter Bento y los otros 16 declarados culpables en el debate
Dentro de los declarados culpables, además del ex magistrado Walter Bento -por el que pidieron 18 años de cárcel- se encuentran miembros de su familia, los integrantes de la banda criminal que lideraba y los pagadores de coimas en Mendoza.
Esta previsto que el megajuicio federal continúe este viernes, con las últimas palabras de los culpables. Luego, se conocerá el fallo final contra Walter Bento y sus secuaces.
La familia de Walter Bento
- Marta Isabel Boiza (60): esposa de Walter Bento. La Fiscalía pidió 6 años de prisión, $230 millones de multa e inhabilitación perpetua por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y 2 hechos de falsedad ideológica.
- Nahuel Agustín Bento (34): hijo de Walter Bento. La Fiscalía pidió 5 años de prisión, $41 millones de multa e inhabilitación perpetua por lavado de activos agravado.
La banda criminal que lideraba Walter Bento
- Luciano Edgardo Ortego (46): abogado. La Fiscalía pidió 12 años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta y especial por ser organizador de asociación ilícita y 4 hechos de cohecho agravado.
- Jaime Andrés Alba (53): abogado. La Fiscalía pidió 7 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena por ser organizador de asociación ilícita y 1 hecho de cohecho agravado.
- Walter Bardinella Donoso (46): narcotraficante. La Fiscalía pidió 6 años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta de la condena por ser miembro de asociación ilícita y 3 hechos de cohecho agravado.
- Gabriel Moncho Moschetti (49): comisario de la Policía de Mendoza. La Fiscalía pidió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena por ser miembro de asociación ilícita, violación de secreto y de los deberes de funcionario público.
- Leopoldo Martín Ríos (65): abogado arrepentido -por lo que le redujeron el pedido de pena-. La Fiscalía pidió 5 años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta y especial por ser miembro de asociación ilícita y 3 hechos de cohecho agravado.
- Francisco Chato Álvarez (42): abogado. La Fiscalía pidió 5 años de prisión, multa de $11.4 millones e inhabilitación absoluta por ser miembro de asociación ilícita y 2 delito de cohecho agravado.
- Alejandro Matías Aramayo (46): abogado arrepentido -por lo que le redujeron el pedido de pena-. La Fiscalía pidió 4 años y 6 meses de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta y especial por ser miembro de asociación ilícita y 2 hechos de cohecho agravado.
Los pagadores de las coimas en Mendoza
- Martín Rodolfo Bazán (45): policía. La Fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por un delito de cohecho agravado.
- Daniel Martínez Pinto (49): empresario. La Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de prisión -que se unifique en 10 años con su pena anterior por contrabando-, multa $11.4 millones e inhabilitación absoluta por un delito de cohecho agravado.
- José María Sanguedolce (72): comerciante. La Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de prisión -que se unifique en 7 años y 3 meses con su pena anterior por contrabando-, multa de $10.3 millones e inhabilitación absoluta por un delito de cohecho agravado.
- Alfredo Rodolfo Aliaga (70): aduanero jubilado y padre de Diego Aliaga. La Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por un delito de cohecho agravado.
- Juan Carlos Molina (34): La Fiscalía pidió 2 años y 3 meses de prisión en suspenso y multa de $127 millones por un delito de cohecho agravado.
- Eugenio Javier Nasi (49): transportista que admitió el delito. La Fiscalía pidió 2 años de prisión -que se unifique en 6 años y 3 meses con su pena anterior por contrabando-, multa de $42.7 millones e inhabilitación absoluta por un delito de cohecho agravado.
- Marcos Adrián Calderón (49): comerciante arrepentido. La Fiscalía pidió 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, multa de $4.5 millones e inhabilitación absoluta por un delito de cohecho agravado.