Gimnasia y Esgrima vs. Instituto por la 4ta fecha del Torneo Apertura: buenas noticias para los hinchas del Lobo

Tras la dura derrota frente a Unión, en Santa Fe, Gimnasia y Esgrima ya piensa en la recuperación y en el próximo partido por el Torneo Apertura ante Instituto de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Gimnasia y Esgrima recibirá este domingo a Instituto por el Torneo Apertura y el club informó respecto de la venta de entradas.
El partido correspondiente a la 4ta fecha se disputará este domingo 8 de febrero desde las 22.15, con trasmisión de ESPN Premium.
Será el segundo partido en condición de local para Gimnasia y Esgrima en Primera División y la dirigencia tomó la decisión de modificar los precios de las entradas a la Platea Norte por lo que se espera una buena convocatoria para ver al equipo de Ariel Broggi.
La Platea Norte, ubicada sobre calle Lencinas, tendrá desde ahora precios más accesibles ya los hombres abonarán $45.000 (antes $60.000), damas y jubilados $25.000 y los menores $15.000.
Este domingo habrá venta de entradas físicas en las boleterías del Legrotaglie, únicamente con pago en efectivo para agilizar el ingreso antes del pitazo inicial ante La Gloria.
Los precios de las entradas
Los socios con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico.
El Lobo tuvo un debut positivo en Santiago del Estero contra Central Córdoba (1-0), pero después perdió con San Lorenzo (0-1) y Unión (0-4) por lo que necesita volver a sumar en busca de su objetivo de permanecer en Primera.
Este domingo no podrá el defensor jugar Franco Saavedra tras su expulsión ante Unión, Matías Recalde sería su remplazante, el entrenador haría algunos cambios tácticos y el defensor Imanol González, tras una lesión muscular, estará entre los concentrados.