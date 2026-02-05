Gimnasia y Esgrima vs. Instituto por la 4ta fecha del Torneo Apertura: buenas noticias para los hinchas del Lobo

Venta de entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Instituto

La Platea Norte, ubicada sobre calle Lencinas, tendrá desde ahora precios más accesibles ya los hombres abonarán $45.000 (antes $60.000), damas y jubilados $25.000 y los menores $15.000.

Este domingo habrá venta de entradas físicas en las boleterías del Legrotaglie, únicamente con pago en efectivo para agilizar el ingreso antes del pitazo inicial ante La Gloria.

Los precios de las entradas

Generales $40.000

Damas y jubilados $20.000

Menores $10.000

-------------------------------------------------------------

Platea Oeste $90.000

Damas y jubilados $60.000

Menores $30.000

-------------------------------------------------------------

Platea Norte $45.000

Damas y jubilados $25.000

Menores $15.000

Los socios con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico.

El Lobo viene de dos derrotas seguidas

El Lobo tuvo un debut positivo en Santiago del Estero contra Central Córdoba (1-0), pero después perdió con San Lorenzo (0-1) y Unión (0-4) por lo que necesita volver a sumar en busca de su objetivo de permanecer en Primera.

ariel-broggi-gimnasia1 Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Este domingo no podrá el defensor jugar Franco Saavedra tras su expulsión ante Unión, Matías Recalde sería su remplazante, el entrenador haría algunos cambios tácticos y el defensor Imanol González, tras una lesión muscular, estará entre los concentrados.