Copa Argentina: Barracas Central reaccionó y eliminó a Temperley en los penales

Barracas Central remontó un resultado adverso y venció en los penales a Temperley para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Barracas Central remontó y venció en los penales a Temperley para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Barracas Central remontó un resultado adverso y venció en los penales a Temperley para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
En cancha de Arsenal de Sarandí, el Guapo perdía 2 a 0, lo igualó con un doblete de Facundo Bruera y terminó ganando 4 a 3 en los penales el pasaje a la próxima ronda.
El Gasolero, dirigido por Nico Domingo, se había adelantado con los goles de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, pero sintió la falta de competencia (aún no comienza la Primera Nacional) y no pudo sostener el resultado.
En los penales los tantos de Barracas Central fueron anotados por Campi, Briasco, Bruera y Rodrigo Insúa quien salió a jugar el segundo tiempo con un vendaje en uno de sus brazos tras haber sufrido un corte por la rotura de un vidrio en el vestuario.
Además, el paraguayo Espínola detuvo los remates de Molina y Arregui e hizo inútiles los remates convertidos por Nardelli, Kruger y Angelini.
Barracas Central espera rival para los 16avos de final y será el ganador del cruce entre Huracán y Olimpo de Bahía Blanca.
Ya jugaron
Miércoles 11 de febrero
Martes 17 de febrero
Martes 24 de febrero
Miércoles 25 de febrero
Viernes 20 de marzo
Miércoles 25 de marzo
Viernes 27 de marzo
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 01 de abril
Martes 07 de abril
Miércoles 08 de abril