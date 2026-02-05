Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina

Copa Argentina: Barracas Central reaccionó y eliminó a Temperley en los penales

Barracas Central remontó y venció en los penales a Temperley para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Por UNO
Barracas ganó en los penales.

Barracas Central remontó un resultado adverso y venció en los penales a Temperley para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En cancha de Arsenal de Sarandí, el Guapo perdía 2 a 0, lo igualó con un doblete de Facundo Bruera y terminó ganando 4 a 3 en los penales el pasaje a la próxima ronda.

barracas 1
Barracas Central pas&oacute; de ronda en la Copa Argentina.

El Gasolero, dirigido por Nico Domingo, se había adelantado con los goles de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, pero sintió la falta de competencia (aún no comienza la Primera Nacional) y no pudo sostener el resultado.

En los penales los tantos de Barracas Central fueron anotados por Campi, Briasco, Bruera y Rodrigo Insúa quien salió a jugar el segundo tiempo con un vendaje en uno de sus brazos tras haber sufrido un corte por la rotura de un vidrio en el vestuario.

Embed - Barracas Central 2 (4) - (3) 2 Temperley | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Además, el paraguayo Espínola detuvo los remates de Molina y Arregui e hizo inútiles los remates convertidos por Nardelli, Kruger y Angelini.

Barracas Central espera rival para los 16avos de final y será el ganador del cruce entre Huracán y Olimpo de Bahía Blanca.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

Miércoles 11 de febrero

  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), 19 en Santa Fe
  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), 21.15 en Salta

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (T

