Maltrato animal: las jineteadas entre la prohibición y la férrea defensa de la Federación Gaucha

Lula Balsells Miró La diputadal del PRO, Lula Balsells Miró, pretende prohibir por ley las jineteadas en Mendoza porque son una forma de maltrato animal.

El proyecto califica a los caballos que se usan en la jineteada como "seres sintientes" y le exige al Estado "establecer límites claros frente a prácticas violentas promovidas como entretenimiento, avanzando hacia estándares más elevados de responsabilidad pública y bienestar animal".

Y establece sanciones administrativas con un pago de entre $500.000 y $1.500.0000 ( son multas que van de las 1.000 Unidades Fiscales y 3.000 Unidades Fiscales que tienen un valor de $500 cada una) según la responsabilidad que se establezcan, impide el otorgamiento de habilitaciones oficiales y promueve una reconversión cultural mediante alternativas educativas y artísticas libres de violencia.

"Las jineteadas y las destrezas gauchas son un deporte"

En contrapartida de lo que plantea la diputada Balsells Miró, en la Federación Gaucha de Mendoza no sólo niegan que en las jineteadas se someta a los animales, sino que redoblan la apuesta y recuerdan que hace 8 años que vienen pidiendo que se las considere un deporte en la provincia.

Bruno Oropel presidente de la Federación Gaucha Bruno Oropel, presidente de la Federación Gaucha, salió a defender las jineteadas y recordó que desde el 2018 que hay un proyecto en la Legislatura para que se las considere un deporte.

"Desde el 2018 hay un proyecto en la Legislatura para que se considere a las jineteadas y las destrezas gauchas un deporte y eso tiene media sanción de senadores", retrucó Bruno Oropel, presidente de aquella federación en diálogo con Canal 7.

Oropel rescató que para quienes practican esa actividad la jineteada es una "es una actividad cultural en la que se trata de probar la valía y la capacidad del jinete y la habilidad del animal" y aseguró que hay caballos que "genéticamente están mejor preparados para esta actividad".

Jineteadas de la Fiesta de la ganadería.jpg Desde la Federación Gaucha de Mendoza aseguraron que las jineteadas no sólo son una actividad cultural tradicional en la provincia, sino que además son generadoras de empleo.

Para el referente del gauchaje mendocino, el proyecto que impulsa la diputada del PRO "vulnera la cultura tradicional que como argentinos llevamos en nuestro ADN. Las jineteadas surgieron desde el momento en que surgió el gaucho".

Pero además refutó la idea de que el caballo sufre en una jineteada. "A los animales se los conserva en instalaciones en donde tienen buenas pasturas y se lo pone a prueba en estos deportes sólo 12 segundos. En el país hay festivales como Jesús María a donde concurren muchas personas y prohibirlo en Mendoza sería muy malo porque en el interior se practica mucho y genera mucho empleo".

Y enumeró quienes trabajan en esta actividad: desde el cuidador del caballo, el organizador el asistente y los veterinarios que hacen los controles de los animales, hasta el artesano que acude a las jineteadas para vender sus productos.