La diputada provincial del PRO, Laura Balsells Miró recalentó un fuerte debate en las últimas horas cuando presentó un proyecto para prohibir las jineteadas en Mendoza, aduciendo que en esas prácticas gauchescas hay maltrato animal para con los caballo. En contrapartida, la Federación Gaucha las defendió.
Maltrato animal: las jineteadas entre la prohibición y la férrea defensa de la Federación Gaucha
La diputada del PRO, Lula Balsells Miró, quiere prohibir las jineteadas porque suponen un "maltrato animal" y los gauchos buscan que se las considere un deporte
Además desde esta agrupación les recordaron a los legisladores que desde el 2018 duerme en la Casa de las Leyes otro proyecto para que se las considere un deporte.
Según la iniciativa de la legisladora de Luján, "el Estado no puede ser habilitante ni espectador pasivo de prácticas que implican maltrato, crueldad y sufrimiento injustificado de animales, aún cuando se presenten como espectáculos o tradiciones culturales".
El proyecto califica a los caballos que se usan en la jineteada como "seres sintientes" y le exige al Estado "establecer límites claros frente a prácticas violentas promovidas como entretenimiento, avanzando hacia estándares más elevados de responsabilidad pública y bienestar animal".
Y establece sanciones administrativas con un pago de entre $500.000 y $1.500.0000 ( son multas que van de las 1.000 Unidades Fiscales y 3.000 Unidades Fiscales que tienen un valor de $500 cada una) según la responsabilidad que se establezcan, impide el otorgamiento de habilitaciones oficiales y promueve una reconversión cultural mediante alternativas educativas y artísticas libres de violencia.
"Las jineteadas y las destrezas gauchas son un deporte"
En contrapartida de lo que plantea la diputada Balsells Miró, en la Federación Gaucha de Mendoza no sólo niegan que en las jineteadas se someta a los animales, sino que redoblan la apuesta y recuerdan que hace 8 años que vienen pidiendo que se las considere un deporte en la provincia.
"Desde el 2018 hay un proyecto en la Legislatura para que se considere a las jineteadas y las destrezas gauchas un deporte y eso tiene media sanción de senadores", retrucó Bruno Oropel, presidente de aquella federación en diálogo con Canal 7.
Oropel rescató que para quienes practican esa actividad la jineteada es una "es una actividad cultural en la que se trata de probar la valía y la capacidad del jinete y la habilidad del animal" y aseguró que hay caballos que "genéticamente están mejor preparados para esta actividad".
Para el referente del gauchaje mendocino, el proyecto que impulsa la diputada del PRO "vulnera la cultura tradicional que como argentinos llevamos en nuestro ADN. Las jineteadas surgieron desde el momento en que surgió el gaucho".
Pero además refutó la idea de que el caballo sufre en una jineteada. "A los animales se los conserva en instalaciones en donde tienen buenas pasturas y se lo pone a prueba en estos deportes sólo 12 segundos. En el país hay festivales como Jesús María a donde concurren muchas personas y prohibirlo en Mendoza sería muy malo porque en el interior se practica mucho y genera mucho empleo".
Y enumeró quienes trabajan en esta actividad: desde el cuidador del caballo, el organizador el asistente y los veterinarios que hacen los controles de los animales, hasta el artesano que acude a las jineteadas para vender sus productos.