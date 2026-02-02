Un hombre fue detenido por maltrato animal: arrastró a un perro atado a su camioneta y murió

La maniobra provocó lesiones graves e inmediatas al animal, que finalmente murió como consecuencia de las heridas.

maltrato-animal-perro

El video del maltrato animal, clave para la investigación

Embed - Diario El Libertador on Instagram: " Un hombre arrastró a un perro con su camioneta hasta provocarle la muerte en la localidad de Las Breñas. El hecho quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades" View this post on Instagram

El episodio, según publica el sitio libertaddigital, fue calificado como cruel y deliberado, y se indicó que ocurrió ante la presencia de transeúntes, lo que descartaría una situación accidental. Además, se informó que el video difundido en redes sociales y distintos grupos, resultó clave para el avance de la investigación.

Tras las tareas investigativas, personal policial de Las Breñas, Chaco, logró la conducción y posterior aprehensión del acusado, quien quedó vinculado a una causa por supuesto maltrato animal.

maltrato-animal-perro2

La Fiscalía Rural tomó inmediata intervención y dispuso las medidas judiciales correspondientes, en el marco de la Ley Nacional N° 14.346, que protege a los animales frente a actos de abuso y crueldad. las actuaciones continúan bajo directivas de la autoridad judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades penales por el hecho denunciado.