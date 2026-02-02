Un hombre fue detenido por maltrato animal: arrastró a un perro atado a su camioneta y murió

Un hombre fue detenido el jueves pasado en la localidad de Las Breñas, provincia de Chaco, acusado de maltrato animal, luego de que se iniciara una investigación a partir de un episodio que causó mucha indignación. En un video viral, se puede ver a un perro atado a un auto, siendo arrastrado por el mismo.
Según consta en la denuncia que generó una fuerte conmoción, el episodio ocurrió el 29 de enero, alrededor de las 17.30, en la intersección de las calles España y Moreno, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S10 blanca, circulaba con un acoplado rojo y blanco, sin dominio visible.
Según testigos y la denuncia realizada por maltrato animal, el hombre llevaba atado a un perro al acoplado, arrastrándolo sobre el asfalto mientras se desplazaba por la vía pública.
La maniobra provocó lesiones graves e inmediatas al animal, que finalmente murió como consecuencia de las heridas.
El video del maltrato animal, clave para la investigación
El episodio, según publica el sitio libertaddigital, fue calificado como cruel y deliberado, y se indicó que ocurrió ante la presencia de transeúntes, lo que descartaría una situación accidental. Además, se informó que el video difundido en redes sociales y distintos grupos, resultó clave para el avance de la investigación.
Tras las tareas investigativas, personal policial de Las Breñas, Chaco, logró la conducción y posterior aprehensión del acusado, quien quedó vinculado a una causa por supuesto maltrato animal.
La Fiscalía Rural tomó inmediata intervención y dispuso las medidas judiciales correspondientes, en el marco de la Ley Nacional N° 14.346, que protege a los animales frente a actos de abuso y crueldad. las actuaciones continúan bajo directivas de la autoridad judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades penales por el hecho denunciado.