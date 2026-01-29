El caballo Patroclo mejora tras la cirugía y ahora buscan fondos para hacerle un corral especial

El vínculo entre dos caballos inseparables

Patroclo, cuyo nombre surge de la mitología griega antigua quien tenía una estrecha relación con Aquiles durante la Guerra de Troya, es muy apegado a su hermano Aragon, quien fue rescatado del mismo hombre que fue condenado por la Justicia por maltrato animal.

Siempre están juntos y desde que llegaron a Pempa les prometieron que nunca más serían separados. Por esto, organizaron una visita de Aragon al hospital de caballos que funciona en el Club Hípico de Mendoza. "El reencuentro con su hermano funcionó y tuvo el efecto que queríamos, que es que tenga ganas de volver a casa", añadió la presidenta de la organización.

Embed - El reencuentro de Patroclo y su hermano Aragon

Yésica Valenzuela aseguró: "Nosotros siempre apostamos a la vida y vamos al final en todo, por eso los veterinarios nos felicitan porque suelen no tener el mismo resultado con otros caballos, y los montos que se manejan son altísimos".

Por esto agradeció a todos los mendocinos, argentinos y extranjeros que colaboraron con donación de dinero para afrontar los costos de la cirugía y de internación: "Habíamos calculado $4 millones y fue mucho más que eso. Agradecemos a todos los que nos ayudaron en Mendoza, Argentina y del mundo porque donó gente de Puerto Rico, Uruguay y Estados Unidos", además de dos personas que se mantienen en el anonimato que aportaron lo que faltaba para cancelar la deuda.

El nuevo desafío de Pempa para la recuperación del caballo Patroclo

Luego de esta riesgosa y costosa cirugía, Patroclo no puede volver al mismo corral debido a que su comportamiento será volver a comer tierra, especialmente si se estresa por algún motivo o si siente ansiedad.

Yésica explicó que este comportamiento que tiene desde que era víctima de maltrato animal implica un largo proceso hasta que el caballo comprenda que no debe hacerlo más: "Patroclo no puede volver al mismo corral con pisos de tierra y viruta, y tiene que vivir en un corral adaptado. Ya estamos haciendo un piso de cemento y necesitamos un piso especial de goma que es solo para caballos, cuyo costo ronda el millón de pesos".

Caballos Asociación Pempa rescatados Patroclo y Aragon al poco tiempo de llegar a Pempa, donde conviven con otros caballos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Para afrontar este nuevo gasto, la presidenta de Pempa dijo que harán un sorteo para juntar ese dinero y reacondicionar el recinto para que Patroclo pueda volver. "Mientras va a tener que usar una trompeta que le permite tomar agua pero no comer lo que haya en el piso, hasta que su cabeza comprenda que ya no tiene que comer eso porque tiene su alimento", explicó Valenzuela.

Para colaborar con Pempa para este y otros gastos como el alimento para todos los caballos, los interesados pueden donar al alias dona.caballos.pempa cuya cuenta pertenece al Banco Santander y está a nombre de la ONG.

En el predio ubicado en Maipú en este momento viven 55 caballos que fueron rescatados de diferentes situaciones de maltrato animal, y el gasto de alimentación es de más de $6 millones por mes.

Caballos Asociación Pempa rescatados Pempa es una asociación encargada del cuidado de caballos rescatados de maltrato animal. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Quienes quieran ser padrino o madrina de alguno de los "grandotes" puede hacerlo con un monto mínimo de $6.000 por mes, que es el valor de un fardo de pasto.

También pueden ser voluntarios para ayudar muchos trabajos que se hacen a diario con los caballos y en el predio, o ir a visitarlos y conocer el inmenso trabajo que hacen en Pempa. Se pueden comunicar a través de su Instagram o Facebook.