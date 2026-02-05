Los Pumitas, con 5 mendocinos, se reúnen en Paraná en su camino al Mundial Juvenil

Los Pumitas, con 5 mendocinos, se reunirán en Paraná para lo que será su primera concentración de un año que tiene como máximo objetivo el Mundial Juvenil.
Los Pumitas, con 5 mendocinos, se reunirán en Paraná para lo que será su primera concentración de un año que tiene como máximo objetivo el Mundial Juvenil.
Los Pumitas, con 5 mendocinos, se reunirán en Paraná para lo que será su primera concentración de un año que tiene como máximo objetivo el Mundial Juvenil.
Del 10 al 14 de febrero, el seleccionado nacional M20 integrado por 46 preseleccionados se reunirá en el Club Atlético Estudiantes (CAE) para lo que serán intensas jornadas de entrenamiento.
Los cuatro mendocinos convocados son dos de Los Tordos: Bautista Salinas (pilar) y Federico Serpa (apertura), y otros tres del Mendoza RC: Laureano Valle (pilar), Tomás Canedo (apertura o centro) y Julián Cossutta (wing).
Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, se refirió al reencuentro con los jugadores: “Es una oportunidad para estar juntos y no solo entrenar fuerte sino generar buenos vínculos. También queremos que nos reconozcan como un equipo que labura, quiere elevar la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.
Sobre la importancia de esta concentración el ex medio scrum de Los Pumas asumió: “La gente nos trata excelente y nos sirve tener entrenamientos abiertos. Y por suerte este año tenemos el cierre del viernes a la tarde un entrenamiento en conjunto con Capibaras XV”.
La concentración prevé además actividades de capacitación a cargo del staff encabezado por Fernández Miranda e integrado, entre otros, por Eusebio Guiñazú para los entrenadores de la región.
Estas actividades se realizarán a través del programa Conecta Rugby y la totalidad de los entrenamientos serán abiertos para entrenadores.
Martes 10/02
Miércoles 11/02
Jueves 12/02
Viernes 13/02
Aunque antes jugarán el Rugby Championship M20, el gran objetivo de Los Pumitas es el Mundial de la categoría que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.
En la fase de grupos Argentina jugará el sábado 27 de junio con Estados Unidos , el jueves 2 de julio con Irlanda y el martes 7 de julio con Inglaterra.
1. ABAROA, ALEJO (SIC – URBA)
2. ANNAND, JEREMY (BELGRANO ATHLETIC – URBA)
3. AVACA, LUCIANO (TALA – CÓRDOBA)
4. BENAVIDEZ, BAUTISTA (SANTA FE RC– SANTA FE)
5. BENÍTEZ, FRANCO (TILCARA – ENTRER RÍOS)
6. CAMBIASSO, NICOLAS (BUENOS AIRES – URBA)
7. CANEDO, TOMÁS (MENDOZA RC – CUYO)
8. CAÑAS, BASILIO (CAE – ENTRE RÍOS)
9. CEBRON, FABRIZIO (REGATAS – URBA)
10. COLL, PEDRO (TIGRES – SALTA)
11. COSSUTTA, JULIÁN (MENDOZA RC – CUYO)
12. CROCE, PIETRO (CHA ROGA – SANTA FE)
13. CUNEO, MANUEL (SAN JUAN RC – SAN JUAN)
14. DANDE, TOMAS (HUIRAPUCA – TUCUMAN)
15. FARIAS CERIONI, BENJAMÍN (UNIVERSITARIO – TUCUMAN)
16. FÉRNANDEZ MIRANDA, RAMÓN (HINDÚ – URBA)
17. GALLO, GERÓNIMO (CUBA – URBA)
18. GHISOLFI, DANILO (SIC – URBA)
19. GIANANTONIO, MANUEL (TALA – CORDOBA)
20. HYGONEQ, FELIPE (ALUMNI – URBA)
21. KELLER, CONSTANTINO (CÓRDOBA ATHLETIC – CORDOBA)
22. LATORRE, TORIBIO (CUBA – URBA)
23. LEDESMA AROCENA, BENJAMÍN (SIC – URBA)
24. LLUCH, FRANCISCO (JOCKEY – ROSARIO)
25. LONGO, MATEO (SIC – URBA)
26. MANZO, RAIMRO (IPR SPORTING – MAR DEL PLATA)
27. MARIZZA, FRANCO (PARANÁ ROWING – ENTRE RÍOS)
28. MONFORTE, BALTAZAR (LA TABLADA – CORDOBA)
29. NARVAEZ, FEDERICO (CRAR – SANTA FE)
30. ORDIZ, BENJAMÍN (LOS CARANCHOS – ROSARIO)
31. PASCUAL VIALE, JOAQUÍN (ALUMNI – URBA)
32. PERALTA, TOBÍAS (HINDÚ – URBA)
33. PFISTER, JUAN PABLO (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)
34. PFISTER, SIMÓN (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)
35. POLICHE, JOAQUÍN (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)
36. PREUMAYR, JUAN (JOCKEY – ROSARIO)
37. SALINAS MALLEA, BAUTISTA (LOS TORDOS – CUYO)
38. SERPA, FEDERICO (LOS TORDOS – CUYO)
39. SVERINE LUNA, SAMUEL (LA TABLADA – CORDOBA)
40. SORONDO, JERÓNIMO (BELGRANO ATHLETIC – URBA)
41. TANONI, MATEO (JOCKEY – ROSARIO)
42. TORRE, FEDERICO (CÓRDOBA ATHLETIC – CORDOBA)
43. VALLE, LAUREANO (MENDOZA RC – CUYO)
44. VÁZQUEZ CALCATERRA, BENJAMÍN (SAN MARTÍN RC – CORDOBA)
45. VÍTOLA, SANTIAGO (ATLÉTICO DEL ROSARIO – ROSARIO)
46. ZABELLA, IGNACIO (UNIVERSITARIO – ROSARIO)