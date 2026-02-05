Los Pumitas, con 5 mendocinos, se reúnen en Paraná en su camino al Mundial Juvenil

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, se refirió al reencuentro con los jugadores: “Es una oportunidad para estar juntos y no solo entrenar fuerte sino generar buenos vínculos. También queremos que nos reconozcan como un equipo que labura, quiere elevar la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.

Sobre la importancia de esta concentración el ex medio scrum de Los Pumas asumió: “La gente nos trata excelente y nos sirve tener entrenamientos abiertos. Y por suerte este año tenemos el cierre del viernes a la tarde un entrenamiento en conjunto con Capibaras XV”.

Capacitaciones con el staff de Los Pumitas

La concentración prevé además actividades de capacitación a cargo del staff encabezado por Fernández Miranda e integrado, entre otros, por Eusebio Guiñazú para los entrenadores de la región.

Guiñazu

Estas actividades se realizarán a través del programa Conecta Rugby y la totalidad de los entrenamientos serán abiertos para entrenadores.

La agenda de Los Pumitas en Paraná

Martes 10/02

19:30hs en CAE, charla a entrenadores a cargo de Nicolás Fernández Miranda.

Miércoles 11/02

10:00 a 12:20hs entrenamiento en CAE Plumazo.

17:30 a 19:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

Jueves 12/02

10:00 a 12:00hs entrenamiento en CAE Plumazo.

17:30 a 19:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

Viernes 13/02

10:00 a 11:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

18:00 a 20:00hs entrenamiento en Santa Fe Rugby Club.

El Mundial M20 es el gran objetivo de Los Pumitas

Aunque antes jugarán el Rugby Championship M20, el gran objetivo de Los Pumitas es el Mundial de la categoría que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.

En la fase de grupos Argentina jugará el sábado 27 de junio con Estados Unidos , el jueves 2 de julio con Irlanda y el martes 7 de julio con Inglaterra.

Los 46 convocados de Los Pumitas para concentrar en Paraná

1. ABAROA, ALEJO (SIC – URBA)

2. ANNAND, JEREMY (BELGRANO ATHLETIC – URBA)

3. AVACA, LUCIANO (TALA – CÓRDOBA)

4. BENAVIDEZ, BAUTISTA (SANTA FE RC– SANTA FE)

5. BENÍTEZ, FRANCO (TILCARA – ENTRER RÍOS)

6. CAMBIASSO, NICOLAS (BUENOS AIRES – URBA)

7. CANEDO, TOMÁS (MENDOZA RC – CUYO)

8. CAÑAS, BASILIO (CAE – ENTRE RÍOS)

9. CEBRON, FABRIZIO (REGATAS – URBA)

10. COLL, PEDRO (TIGRES – SALTA)

11. COSSUTTA, JULIÁN (MENDOZA RC – CUYO)

12. CROCE, PIETRO (CHA ROGA – SANTA FE)

13. CUNEO, MANUEL (SAN JUAN RC – SAN JUAN)

14. DANDE, TOMAS (HUIRAPUCA – TUCUMAN)

15. FARIAS CERIONI, BENJAMÍN (UNIVERSITARIO – TUCUMAN)

16. FÉRNANDEZ MIRANDA, RAMÓN (HINDÚ – URBA)

17. GALLO, GERÓNIMO (CUBA – URBA)

18. GHISOLFI, DANILO (SIC – URBA)

19. GIANANTONIO, MANUEL (TALA – CORDOBA)

20. HYGONEQ, FELIPE (ALUMNI – URBA)

21. KELLER, CONSTANTINO (CÓRDOBA ATHLETIC – CORDOBA)

22. LATORRE, TORIBIO (CUBA – URBA)

23. LEDESMA AROCENA, BENJAMÍN (SIC – URBA)

24. LLUCH, FRANCISCO (JOCKEY – ROSARIO)

25. LONGO, MATEO (SIC – URBA)

26. MANZO, RAIMRO (IPR SPORTING – MAR DEL PLATA)

27. MARIZZA, FRANCO (PARANÁ ROWING – ENTRE RÍOS)

28. MONFORTE, BALTAZAR (LA TABLADA – CORDOBA)

29. NARVAEZ, FEDERICO (CRAR – SANTA FE)

30. ORDIZ, BENJAMÍN (LOS CARANCHOS – ROSARIO)

31. PASCUAL VIALE, JOAQUÍN (ALUMNI – URBA)

32. PERALTA, TOBÍAS (HINDÚ – URBA)

33. PFISTER, JUAN PABLO (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)

34. PFISTER, SIMÓN (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)

35. POLICHE, JOAQUÍN (TUCUMÁN RC – TUCUMÁN)

36. PREUMAYR, JUAN (JOCKEY – ROSARIO)

37. SALINAS MALLEA, BAUTISTA (LOS TORDOS – CUYO)

38. SERPA, FEDERICO (LOS TORDOS – CUYO)

39. SVERINE LUNA, SAMUEL (LA TABLADA – CORDOBA)

40. SORONDO, JERÓNIMO (BELGRANO ATHLETIC – URBA)

41. TANONI, MATEO (JOCKEY – ROSARIO)

42. TORRE, FEDERICO (CÓRDOBA ATHLETIC – CORDOBA)

43. VALLE, LAUREANO (MENDOZA RC – CUYO)

44. VÁZQUEZ CALCATERRA, BENJAMÍN (SAN MARTÍN RC – CORDOBA)

45. VÍTOLA, SANTIAGO (ATLÉTICO DEL ROSARIO – ROSARIO)

46. ZABELLA, IGNACIO (UNIVERSITARIO – ROSARIO)