Atención viajeros: las regiones turísticas de Chile que tendrán hasta 36° de temperatura

Si estás planeando un viaje a Chile en estos días de febrero de 2026, es esencial que tomes en cuenta el pronóstico del tiempo. Las autoridades emitieron un aviso por altas temperaturas que afectará varias regiones turísticas, con máximas que podrían alcanzar los 36° en varias regiones que son las más visitadas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó que el calor intenso puede provocar deshidratación o golpes de calor si no se toman precauciones. Regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, conocidas por sus atractivos naturales y culturales, serán las más afectadas, atrayendo a miles de visitantes en esta temporada de verano.
Ola de calor en Chile
El aviso meteorológico se debe a una condición sinóptica conocida como dorsal en altura, que generará un aumento significativo de las temperaturas desde la tarde del viernes 6 de febrero hasta la noche del sábado 7 de febrero de 2026. Según la DMC, este fenómeno es temporal pero intenso, y se extenderá por zonas costeras, valles y precordilleras.
Las temperaturas máximas variarán por cada región de Chile, pero en general rondarán entre los 32°C y 36°C, con mínimas que no bajarán mucho por la noche, lo que podría hacer que las jornadas se sientan aún más calurosas.
En la región de La Serena se esperan temperaturas de hasta 34°C en áreas como el litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos. Valparaíso, con su vibrante puerto, cerros coloridos y playas cercanas como Viña del Mar, enfrentará las temperaturas más altas del evento, alcanzando hasta 36°C en precordillera y valles precordilleranos. En tanto que la Región Metropolitana, centrada en Santiago de Chile, registrará máximas de alrededor de 34°C en cordillera costa, valle y precordillera.
Las recomendaciones que emitieron las autoridades de Chile son llevar siempre agua, usar protector solar de alto factor, ropa ligera y sombrero, y evitar actividades intensas entre las 12 y 16.