Atención viajeros: las regiones turísticas de Chile que tendrán hasta 36° de temperatura

Las temperaturas máximas variarán por cada región de Chile, pero en general rondarán entre los 32°C y 36°C, con mínimas que no bajarán mucho por la noche, lo que podría hacer que las jornadas se sientan aún más calurosas.

Playa de reñaca llena.jpg En calor se hará sentir en Reñaca, entre otros lugares de Chile.

En la región de La Serena se esperan temperaturas de hasta 34°C en áreas como el litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos. Valparaíso, con su vibrante puerto, cerros coloridos y playas cercanas como Viña del Mar, enfrentará las temperaturas más altas del evento, alcanzando hasta 36°C en precordillera y valles precordilleranos. En tanto que la Región Metropolitana, centrada en Santiago de Chile, registrará máximas de alrededor de 34°C en cordillera costa, valle y precordillera.

Las recomendaciones que emitieron las autoridades de Chile son llevar siempre agua, usar protector solar de alto factor, ropa ligera y sombrero, y evitar actividades intensas entre las 12 y 16.