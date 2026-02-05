Un restaurante en La Serena tiene un ceviche de palta, camarón y salmón por $25.000 argentinos

Tololo Beef es un restaurante en la zona costera del norte de Chile, en La Serena. Es un lugar que combina carnes, pastas y varios platos con mariscos, en un ambiente elegante pero casual, con vistas al mar desde muchas mesas. La gente lo elige por la calidad de la comida y el servicio atento, sin ser demasiado formal. Muchos lo visitan al pasar por la avenida principal o después de un día en la playa.
Lo que destaca del lugar es su enfoque gastronómico en platos abundantes y bien preparados, con opciones para distintos gustos. Hay entradas variadas, carnes de buena calidad y algunas preparaciones con productos del mar. Es común verlo lleno en fines de semana o temporadas altas, porque ofrece una experiencia completa sin precios excesivos para la zona. El ambiente es relajado, ideal para almuerzos familiares o cenas con amigos.
Tololo Beef está ubicado en Avenida Costanera 5425, en La Serena. Forma parte de un grupo que incluye Tololo Beach, enfocado más en mariscos y pescados. El restaurante abrió hace años y se ha mantenido como una opción popular en la IV Región por su consistencia en la cocina y la ubicación frente al mar.
Uno de los platos gastronómicos más destacados es el ceviche de salmón, camarón y palta, que se ofrece alrededor de $14.900 a $15.900 chilenos, equivalente aproximado a $25.000 argentinos dependiendo del cambio. Es una preparación fresca con cortes de salmón, camarones y palta, acompañada de leche de tigre. Se sirve en porciones generosas y es una buena entrada para quienes prefieren sabores marinos ligeros.
Además del ceviche, el menú incluye otras opciones como tortilla española, carpaccio de salmón o filete, camarones al pil pil y varios filetes como principal. Las carnes son el fuerte del restaurante, con cortes bien cocinados y acompañamientos simples pero efectivos. Hay también pastas y platos combinados, lo que permite elegir según el antojo, desde algo más liviano hasta un filete abundante.
Tololo Beef es una alternativa sólida si estás en La Serena y buscas un restaurante con buena comida, vistas al mar y precios razonables. El ceviche de salmón, camarón y palta es una recomendación clara para empezar, y las carnes completan una experiencia satisfactoria. Es fácil de llegar por la avenida Costanera y vale la pena reservar si vas en hora pico.