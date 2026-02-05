Un restaurante en La Serena tiene un ceviche de palta, camarón y salmón por $25.000 argentinos

Uno de los platos gastronómicos más destacados es el ceviche de salmón, camarón y palta, que se ofrece alrededor de $14.900 a $15.900 chilenos, equivalente aproximado a $25.000 argentinos dependiendo del cambio. Es una preparación fresca con cortes de salmón, camarones y palta, acompañada de leche de tigre. Se sirve en porciones generosas y es una buena entrada para quienes prefieren sabores marinos ligeros.

restaurante tololo beef Los platos abundantes que se sirven en este restaurante.

Además del ceviche, el menú incluye otras opciones como tortilla española, carpaccio de salmón o filete, camarones al pil pil y varios filetes como principal. Las carnes son el fuerte del restaurante, con cortes bien cocinados y acompañamientos simples pero efectivos. Hay también pastas y platos combinados, lo que permite elegir según el antojo, desde algo más liviano hasta un filete abundante.

Tololo Beef es una alternativa sólida si estás en La Serena y buscas un restaurante con buena comida, vistas al mar y precios razonables. El ceviche de salmón, camarón y palta es una recomendación clara para empezar, y las carnes completan una experiencia satisfactoria. Es fácil de llegar por la avenida Costanera y vale la pena reservar si vas en hora pico.