Antonela Roccuzzo dio una masterclass sobre cómo se debe llevar puesta la camiseta de la Selección Argentina

La algarabía por estas horas es total, ya que con total orgullo, Antonela Roccuzzo, una de las mujeres más bellas de la Argentina, pozo con la celeste y blanca que utilizará la selección Argentina en el próximo Mundial 2026.

Antonela Roccuzzo y las fotos con la camiseta de la selección Argentina

No dejan de recibir comentarios el posteo que realizó Antonela Roccuzzo este jueves. Es que además de posar con la camiseta de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo brillo con un look que incluyó unas zapatillas muy bonitas.

“Un look que no necesita presentación”, escribió la rosarina en la publicación, acompañada de estas tres fotos:

Muchos de sus más de 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además de amarla con alma y vida por su simpleza y belleza, la consideran la fanática número uno de la Selección Argentina.

Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos para muchos, siempre demostró sentirse muy satisfecho por el apoyo incondicional de su esposa y sus hijos.

En el Mundial de Qatar 2022, Antonela Roccuzzo fue declarada la seguidora número 1 de la Selección Argentina. ¿Volverá a pasar lo mismo en el Mundial 2026 que se disputará en apenas unos meses?