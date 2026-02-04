Super Bowl 2026: día, horarios, show musicales y cómo verlo

Este año, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se disputarán la copa de la edición LX. Cabe destacar que en promedio, un Super Bowl tiene una duración de 3 horas y 44 minutos.

Sin embargo, este evento deportivo suele alargarse más de lo debido a causa del show de medio tiempo, un evento de entretenimiento que puede durar entre 13 y 15 minutos.

Super Bowl XLIX: la final que quedó en la historia

El Super Bowl XLIX, disputado el 1 de febrero de 2015 en el University of Phoenix Stadium de Glendale, Arizona, enfrentó a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en un duelo que se convirtió en un clásico instantáneo del fútbol americano. Con un marcador ajustado, los Patriots lograron imponerse 28 - 24, coronándose campeones de la temporada 2014 de la NFL.

El partido estuvo marcado por la tensión hasta el último segundo. Los Seahawks tuvieron en sus manos la posibilidad de anotar en la línea de gol, pero una intercepción decisiva selló la victoria de New England, dejando a los hinchas con el corazón en la garganta. La actuación de Tom Brady, quarterback de los Patriots, fue determinante y le valió ser reconocido como MVP del encuentro.

Más allá del resultado, el Super Bowl XLIX se recuerda por su dramatismo, la precisión táctica de ambos equipos y la capacidad de los Patriots de revertir situaciones adversas en los momentos más críticos. Fue una final que reforzó el mito de la NFL como escenario de emociones extremas, dejando una huella imborrable en la historia de este deporte.

Super Bowl 2026: día, horarios y show musicales

El Super Bowl se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y fue elegido por segunda vez en su historia ya que también fue escenario del evento en la edición de 2016.

El multitudinario evento se realizará el domingo 8 de febrero a partir de las 20.30 (horario de Argentina) y tendrá la actuación de Bad Bunny en el show del medio tiempo. El artista puertorriqueño estará acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una combinación que cruza pop, rock y R&B.

Charlie Puth será el encargado de cantar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones interpretará "Lift Every Voice and Sing" en la previa del partido.

