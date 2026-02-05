La amante viral: estuvo con un hombre casado e intentó escaparse por un piso 13 tras ser descubierta

Un episodio tan insólito como peligroso se volvió viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra a una mujer amante escapando por la ventana de un departamento ubicado en el piso 13 de un edificio tras ser encontrada por la esposa del hombre.
Según la información compartida, la mujer sería la amante de un hombre casado y habría intentado huir tras ser sorprendida junto a él cuando la esposa llegó de manera inesperada. Ante la situación, decidió salir al exterior del edificio y caminar por la cornisa en una escena que dejó atónitos a los vecinos.
La amante viral que se escapo por un piso 13
El momento viral fue registrado por personas que se encontraban en las inmediaciones y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer salir por la ventana y avanzar con extrema dificultad por un estrecho borde, aferrándose a lo que encuentra para evitar caer al vacío.
La escena era clara: dos amantes estaban compartiendo intimidas. Todo se vuelve aún más impactante por el riesgo que atravesaron luego, cuando al parecer la esposa del hombre entro en la habitación y allí es cuando la mujer huye desesperadamente. En un instante, la mujer resbala y está a punto de precipitarse hacia el suelo, pero logra sostenerse a tiempo, evitando lo que podría haber sido una tragedia.
El hecho llamó aún más la atención porque no sucedió en un país occidental, sino en Riad, la capital de Arabia Saudita. Se trata de un país conocido por sus fuertes restricciones sociales y por ser un entorno particularmente cerrado en cuanto a las libertades de las mujeres, lo que volvió el episodio todavía más sorprendente para muchos usuarios haciendose viral.
Finalmente, la mujer consigue ingresar a otro departamento del edificio, poniendo fin a su peligrosa travesía por la cornisa. Sin embargo, no se conoce cómo terminó la historia ni qué ocurrió después de su arriesgada huida. El video continúa generando repercusión en redes, donde miles de personas comentan el impactante momento captado por los vecinos.