La amante viral: estuvo con un hombre casado e intentó escaparse por un piso 13 tras ser descubierta

La escena era clara: dos amantes estaban compartiendo intimidas. Todo se vuelve aún más impactante por el riesgo que atravesaron luego, cuando al parecer la esposa del hombre entro en la habitación y allí es cuando la mujer huye desesperadamente. En un instante, la mujer resbala y está a punto de precipitarse hacia el suelo, pero logra sostenerse a tiempo, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

mujer amante saliendo de un piso 13 La foto del momento en que una mujer sale por la ventana de un piso 13 tras ser descubierta.

El hecho llamó aún más la atención porque no sucedió en un país occidental, sino en Riad, la capital de Arabia Saudita. Se trata de un país conocido por sus fuertes restricciones sociales y por ser un entorno particularmente cerrado en cuanto a las libertades de las mujeres, lo que volvió el episodio todavía más sorprendente para muchos usuarios haciendose viral.

Finalmente, la mujer consigue ingresar a otro departamento del edificio, poniendo fin a su peligrosa travesía por la cornisa. Sin embargo, no se conoce cómo terminó la historia ni qué ocurrió después de su arriesgada huida. El video continúa generando repercusión en redes, donde miles de personas comentan el impactante momento captado por los vecinos.