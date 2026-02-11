Pro League: Las Leonas, con Mili Alastra, siguen sumando en Australia

En Hobart, el único gol del encuentro lo marcó Agustina Gorzelany (lleva 105 goles en 150 partidos) en el tercer cuarto y el conjunto argentino, que tuvo como figura del encuentro a Agostina Alonso, llegó a 11 puntos en las posiciones del certamen ya que disputó 5 encuentros, ganó 3, empató 1, sumó un punto bonus y perdió 1.

leonas 2 Las Leonas ganaron ajustadamente en la Pro League.

Australia hizo su debut en la competencia que reúne a los 9 mejores seleccionados femeninos del mundo y en la que cada equipo disputa un total de 16 encuentros a lo largo de la temporada.