Cómo usar tu planta de potus para purificar el aire de la casa

Cómo aprovechar la planta de potus para purificar el aire
El potus es una de las plantas de interior que más propiedades y beneficios tiene para el ambiente del hogar. El potus elimina ciertas toxinas del aire y logra filtrar contaminantes como el xileno, el benceno y el formaldehído.
Además, al absorber y procesar las toxinas a través de sus hojas y raíces, posteriormente las elimina por medio del proceso de fotosíntesis, liberando oxígeno fresco y regulando la humedad del ambiente.
Para mejorar la calidad del aire interior de la casa, de una oficina o un espacio cerrado, solo basta con colocar algunas plantas de potus y cuidarlas de la manera correcta. Si la planta crece fuerte y sana, purifica el aire naturalmente.
Características de la planta de potus y cuidados
La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.
Es una especie nativa de selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. El potus trepa con sus tallos y se enrolla en las paredes y ventanas de casa, siempre que tenga un guía o modelador.
Las raíces del potus son aéreas y sus nuevos brotes nacen de sus hojas, por eso es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes.
Muchos no lo saben, pero la planta de potus puede ser tóxica para mascotas o niños, por eso se recomienda mantenerla alejada y evitar que los animales la ingieran. Cuidar una planta de potus es bastante simple, solo hay que tener en cuenta lo siguiente:
- En cuanto a la luz, la planta de potus prefiere ambientes cerrados con luz natural indirecta o filtrada por una cortina. El sol directo puede quemar las hojas.
- No le gustan los suelos encharcados o con mucha agua; prefiere un riego moderado cuando la tierra está seca. Mucha agua pudre las raíces. Además, la planta de potus tiene que tener un sustrato de tierra con un buen drenaje.
- El potus, y todas las plantas en general, necesitan de una tierra fértil y rica en nutrientes. Cambia la maceta y la tierra de la planta en los meses de primavera y añade fertilizantes.