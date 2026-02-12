Cómo usar tu planta de potus para purificar el aire de la casa

aire puro Un potus sano proporciona aire puro al hogar.

Para mejorar la calidad del aire interior de la casa, de una oficina o un espacio cerrado, solo basta con colocar algunas plantas de potus y cuidarlas de la manera correcta. Si la planta crece fuerte y sana, purifica el aire naturalmente.

Características de la planta de potus y cuidados

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.

Es una especie nativa de selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. El potus trepa con sus tallos y se enrolla en las paredes y ventanas de casa, siempre que tenga un guía o modelador.

potus Esta planta puede llegar a medir hasta 20 metros bajo condiciones climáticas óptimas.

Las raíces del potus son aéreas y sus nuevos brotes nacen de sus hojas, por eso es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes.

Muchos no lo saben, pero la planta de potus puede ser tóxica para mascotas o niños, por eso se recomienda mantenerla alejada y evitar que los animales la ingieran. Cuidar una planta de potus es bastante simple, solo hay que tener en cuenta lo siguiente: