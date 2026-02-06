El Deportivo Maipú sufre la sensible baja de Juan Cruz Arno luego de padecer una grave lesión

El volante oriundo de San Luis había ingresado a los 21 minutos del complemento en lugar de Juan Pablo Gobetto.

Juan-Cruz-Arno-lesion-fractura-de-tobillo-3

Así fue la lesión del volante Juan Cruz Arno

En los minutos adicionales, cuando el Deportivo Maipú buscaba la igualdad, el mediocampista Juan Cruz Arno sufrió la fractura de tobillo (derecho) y tras ser trasladado a una clínica fue enyesado. El partido se disputó en la ciudad de Caseros, provincia de Buenos Aires.

No apto para impresionables, así fue la fractura de tobillo de Arno:

Embed

En las imágenes de televisión se lo vio muy compungido y con lágrimas en los ojos por la dura lesión.

Al llegar a Mendoza, a Juan Cruz Arno se le realizaran los correspondientes estudios para luego ser intervenido quirúrgicamente. Dependiendo de la operación, el futbolista tendrá al menos para tres o cuatro meses de recuperación.

Para Alexis Matteo era una pieza clave en el recambio del mediocampo, de hecho venía de convertir un gol en el amistoso ante Ranger de Talca en Chile y, tanto para el DT como para la dirigencia, es uno de los futbolistas con mayor proyección para este año luego de una meseta futbolística en 2025.

Nicolás Fernández recibió tres puntos de sutura

El lateral por izquierda Nicolás Fernández, uno de los refuerzos para esta temporada en el Deportivo Maipú, tuvo que recibir tres puntos de sutura en su párpado derecho luego de un sufrir un importante corte.

Nicolas-Fernandez-corte-ceja-Deportivo-Maipu

La jugada donde se cortó el párpado fue a los 39 minutos del primer tiempo, instantes antes del único gol del partido convertido por Ángel Stringa.

Embed

Lo que se le viene al Deportivo Maipú

Luego del debut y despedida de la Copa Argentina 2026, el Deportivo Maipú ya tiene el foco puesto en su verdadero interés que es el inicio del torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras tener el fin de semana libre, el próximo lunes comenzará a transitar los días previos al arranque del campeonato. El Cruzado comenzará jugando la Zona B en condición de visitante ya que el sábado 14 de febrero visitará a Agropecuario, a las 18.

Los dirigidos por Alexis Matteo partirán hacia Carlos Casares el jueves por la noche vía terrestre.