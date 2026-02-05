¡No se olvida de sus raíces! Enzo Pérez alentó a Deportivo Maipú en la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2019541053733212270&partner=&hide_thread=false ¡ENZO PÉREZ PRESENTE EN CASEROS!



El mediocampista se encuentra en el estadio de Estudiantes de Caseros alentando a Deportivo Maipú de Mendoza ante Deportivo Riestra, por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/utxryRe0RI — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

El camino de Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2026

Luego de su primer partido oficial de la temporada, Deportivo Maipú apuntará con todos sus cañones al inicio del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado será el sábado 14 de febrero, en condición de visitante, ante Agropecuario de Carlos Casares. El duelo comenzará a las 18.

Para reencontrarse con su público en calle Vergara, el Botellero deberá esperar al domingo 22 del mismo mes. Ese día, en el Omar Higinio Sperdutti, el dueño de casa recibirá al recién ascendido Atlético Rafaela.

Cabe recordar que el torneo de la Primera Nacional está conformado por dos grupos de 18 equipos cada uno. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final, a partido único, por el primer ascenso. El estadio donde se jugará el encuentro será neutral.

Los equipos ubicados del puesto 2 al 8 de cada zona se clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. El formato será similar al del año pasado, con la diferencia que ahora la final se jugará ida y vuelta. La definición será en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla general de la primera fase.