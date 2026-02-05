¡No se olvida de sus raíces! Enzo Pérez alentó a Deportivo Maipú en la Copa Argentina

Enzo Pérez nunca olvida sus raíces. Este jueves, una vez más, lo dejó claro. El mediocampista, que el 22 de febrero cumplirá 40 años, dijo presente en el estadio Ciudad de Caseros para alentar a Deportivo Maipú en su duelo ante Deportivo Riestra.
Enzo Pérez ocupó uno de los palcos del estadio Ciudad de Caseros durante el partido que Deportivo Maipú afrontó ante Riestra por la Copa Argentina
Enzo Pérez nunca olvida sus raíces. Este jueves, una vez más, lo dejó claro. El mediocampista, que el 22 de febrero cumplirá 40 años, dijo presente en el estadio Ciudad de Caseros para alentar a Deportivo Maipú en su duelo ante Deportivo Riestra.
El exjugador de River, que ya jugó en esta edición de la Copa Argentina con la camiseta de Argentinos Juniors (el Bicho quedó eliminado ante Midland), estuvo en uno de los palcos junto a su familia.
La presencia del ídolo mendocino en la platea, en medio del partido entre Deportivo Maipú y su par de Riestra, no pasó desapercibida para las cámaras de TyC Sports ni para los hinchas.
Luego de su primer partido oficial de la temporada, Deportivo Maipú apuntará con todos sus cañones al inicio del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado será el sábado 14 de febrero, en condición de visitante, ante Agropecuario de Carlos Casares. El duelo comenzará a las 18.
Para reencontrarse con su público en calle Vergara, el Botellero deberá esperar al domingo 22 del mismo mes. Ese día, en el Omar Higinio Sperdutti, el dueño de casa recibirá al recién ascendido Atlético Rafaela.
Cabe recordar que el torneo de la Primera Nacional está conformado por dos grupos de 18 equipos cada uno. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final, a partido único, por el primer ascenso. El estadio donde se jugará el encuentro será neutral.
Los equipos ubicados del puesto 2 al 8 de cada zona se clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. El formato será similar al del año pasado, con la diferencia que ahora la final se jugará ida y vuelta. La definición será en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla general de la primera fase.