De borrado en Godoy Cruz a ser titular y usar la 10: qué pasa con el Indio Fernández

En su conferencia, el DT tombino habló de un equipo con mucha intensidad, pero nada de eso se vio en el Feliciano Gambarte. Lento y previsible, Godoy Cruz caminó la cancha y fue varias veces superado por su rival, al punto de que solamente, salvo el gol, pateó al arco una vez en todo el partido.

Los cambios fueron los que le cambiaron la cara a un Godoy Cruz apático, que fue "apretado" por sus hinchas mientras perdían 1 a 0 bajo un canto unísono de todo el Gambarte: "Jugadores, la con** de su madre".

Si bien ningún jugador quedó excento de las fuertes críticas por parte de sus hinchas, el mayor apuntado por los tombinos fue el técnico Mariano Toedtli, quien no tuvo nunca un equipo titular. Terminó jugando con un jugador como "Indio" Nicolás Fernández, que estuvo 15 días entrenando apartado, y la dupla ofensiva con la que entrenó en los amistosos, no se vio en cancha.

Por que "Indio" Nicolás Fernández fue titular en el debut del Tomba

Hasta hace tan solo dos días atrás, todo parecía apuntar a que "Indio" Nicolás Fernández dejaba Godoy Cruz, para volver a Uruguay y vestirse con la camiseta de Peñarol. Una nueva oferta insuficiente de parte del "Carbonero" hace que se le ponga freno a la negociación.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

En tan solo 15 días, el uruguayo puso en jaque todo lo que construyó durante su paso por Godoy Cruz, dejando atrás el ser un referente y uno de los jugadores más queridos, a entrenarse apartado y ser el centro de las críticas por sus formas ante la búsqueda de una salida.

Fue por eso mismo que la decisión de Mariano Toedtli de ponerlo de titular en el debut de Godoy Cruz fue una sorpresa para todos, porque "Indio" Nicolás Fernández siquiera había participado de los amistosos.

Lo que se sabe es que la búsqueda de la salida continúa como principal objetivo del uruguayo, pero para lograr su salida de Godoy Cruz, Peñarol o Belgrano (otro interesado) deberán mejorar sus ofertas.