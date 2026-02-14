Nombres: hay uno que tiene 5 letras, se usó una sola vez en Argentina y nadie lo elige desde 2015

Hay un nombre que durante los últimos 100 años solo fue elegido una sola vez. Según datos del Registro nacional de las Personas (Renaper) desde 1922 hasta el día de hoy, año 2026, solo una persona fue registrada con el nombre Amane. Podría ser uno de los más curiosos y únicos del país, por lo que es una opción ideal si uno apunta a la originalidad.

Normas niños nombres.jpg El nombre Amane tiene origen japonés y se usó una vez en 100 años en Argentina.

Qué significa el nombre Amane

En principio, el nombre parece no tener un significado claro. Pero tiene su origen en el japonés: su traducción al español tiene que ver con la fonética del nombre, aunque si se lo divide en dos, se encuentran claramente dos palabras fusionadas: Ama (cielo) y Ne (sonido).