Nombres: hay uno que tiene 5 letras, se usó una sola vez en Argentina y nadie lo elige desde 2015

Cuando las personas buscan un nombre para un bebé, es logico inclinarse hacia lo más original: un nombre que represente todo lo que un hijo significa para sus padres. Para ello existen las listas de nombre de mujer y hombre que ayudan en la elección. No obstante, hay nombres que rara vez aparecen en las listas, que solo algunas personas en la historia conocieron.
Hay un nombre que durante los últimos 100 años solo fue elegido una sola vez. Según datos del Registro nacional de las Personas (Renaper) desde 1922 hasta el día de hoy, año 2026, solo una persona fue registrada con el nombre Amane. Podría ser uno de los más curiosos y únicos del país, por lo que es una opción ideal si uno apunta a la originalidad.
Qué significa el nombre Amane
En principio, el nombre parece no tener un significado claro. Pero tiene su origen en el japonés: su traducción al español tiene que ver con la fonética del nombre, aunque si se lo divide en dos, se encuentran claramente dos palabras fusionadas: Ama (cielo) y Ne (sonido).
En este sentido, el significado del nombre que podría atribuírsele es “sonido del cielo” o “sonido celestial”. El nombre suele asociarse con la armonía, espiritualidad y serenidad. Se trata de un nombre unisex (masculino y femenino) de acuerdo con la cultura japonesa.
Nombres de origen japonés usados en Argentina
Argentina es un país multicultural que tiene su origen en la inmigración. Lo que historiadores y escritores han llamado el famoso "crisol de razas". Si bien Japón no conforma un gran porcentaje de la población en nuestro país, algunos nombres de su cultura lograron entrar en la lista de ciudadanos. Algunos de estos son:
- Hana (flor).
- Sakura (flor de cerezo).
- Aiko (niña amada).
- Yuki (nieve o felicidad).
- Kenji (segundo hijo fuerte).