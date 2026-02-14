Vuelta de Mendoza: José Román Mastrángelo ganó la segunda etapa en una fiesta del ciclismo en el Sur

Este sábado se disputó la 2ª etapa de la 50ª Vuelta de Mendoza, con un recorrido que comprendió un circuito de 142,8 kilómetros uniendo las ciudades de San Rafael- General Alvear- San Rafael. Allí se impuso el ciclista de Chivilcoy, Buenos Aires, José Román Mastrángelo. El peruano Royner Navarro conservó el liderazgo en la general.
Con un tiempo extraoficial de 3 horas 10 minutos y 14 segundos, Mastrangelo, de la Peña Ciclista Tupungato (#63) sacó una pequenísima ventaja en el emocionante sprint que tuvo a cinco fugados que fueron alcanzados en los metros finales por el pelotón mayoritario. En segundo lugar arribó Julián Barrientos (Sindicatos Unidos), y tercero Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz). Mucha gente de San Rafael se dio cita en la llegada instalada en la céntrica avenida Hipólito Irigoyen, dando un gran colorido a esta fiesta del ciclismo.
Con el arribo masivo a la meta, el peruano Royner Navarro, de la Municipalidad de Guaymallén, pudo conservar ventajas en la suma de tiempos que lo tiene como líder de la Clasificación General, tras un gran trabajo de su equipo.
En este capítulo de la tradicional Vuelta, se pudo ver un muy buen trabajo del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, que tiene entre sus filas al campeón 2025/26 de la temporada de ruta local, Bruno Contreras, además de Iván Escudero, Alejandro Corvalán, Gabriel Brizuela, Fernando Contreras y Christian Moyano.
Tercera Etapa y el retorno a un clásico: Cruz de Paramillo
Este domingo, desde las 15, la Vuelta de Mendoza tendrá continuidad con la disputa del tercer parcial, de 93km. Esta etapa unirá Luján de Cuyo con Las Heras, Villavicencio, y tendrá una esperada llegada a la Cruz del Paramillo -la última vez fue en 1994-, punto más alto de la reserva provincial Villavicencio y que fuera una clásica meta de montaña del ciclismo mendocino.