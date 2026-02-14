Inicio Ovación Polideportivo Vuelta de Mendoza
50ª Vuelta Ciclista de Mendoza

Vuelta de Mendoza: José Román Mastrángelo ganó la segunda etapa en una fiesta del ciclismo en el Sur

José Mastrángelo ganó la etapa de la Vuelta de Mendoza disputada entre San Rafael y General Alvear. El peruano Royner Navarro sigue como líder

Raúl Adriazola
El Sur vivió la fiesta del ciclismo que trae la Vuelta de Mendoza, en su 50° aniversario. La largada y la llegada en San Rafael estuvo acompañada por miles de aficionados.

Este sábado se disputó la 2ª etapa de la 50ª Vuelta de Mendoza, con un recorrido que comprendió un circuito de 142,8 kilómetros uniendo las ciudades de San Rafael- General Alvear- San Rafael. Allí se impuso el ciclista de Chivilcoy, Buenos Aires, José Román Mastrángelo. El peruano Royner Navarro conservó el liderazgo en la general.

Con un tiempo extraoficial de 3 horas 10 minutos y 14 segundos, Mastrangelo, de la Peña Ciclista Tupungato (#63) sacó una pequenísima ventaja en el emocionante sprint que tuvo a cinco fugados que fueron alcanzados en los metros finales por el pelotón mayoritario. En segundo lugar arribó Julián Barrientos (Sindicatos Unidos), y tercero Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz). Mucha gente de San Rafael se dio cita en la llegada instalada en la céntrica avenida Hipólito Irigoyen, dando un gran colorido a esta fiesta del ciclismo.

ciclismo-vuelta de mendoza-equipo guaymallen-royner navarro-malla lider (1)
Antes de la largada de la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza, el peruano Royner Navarro recibió la malla de líder de manos de la vicegobernadora Hebe Casado, acompañada del presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone.

Con el arribo masivo a la meta, el peruano Royner Navarro, de la Municipalidad de Guaymallén, pudo conservar ventajas en la suma de tiempos que lo tiene como líder de la Clasificación General, tras un gran trabajo de su equipo.

En este capítulo de la tradicional Vuelta, se pudo ver un muy buen trabajo del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, que tiene entre sus filas al campeón 2025/26 de la temporada de ruta local, Bruno Contreras, además de Iván Escudero, Alejandro Corvalán, Gabriel Brizuela, Fernando Contreras y Christian Moyano.

Tercera Etapa y el retorno a un clásico: Cruz de Paramillo

Este domingo, desde las 15, la Vuelta de Mendoza tendrá continuidad con la disputa del tercer parcial, de 93km. Esta etapa unirá Luján de Cuyo con Las Heras, Villavicencio, y tendrá una esperada llegada a la Cruz del Paramillo -la última vez fue en 1994-, punto más alto de la reserva provincial Villavicencio y que fuera una clásica meta de montaña del ciclismo mendocino.

ciclismo-vuelta de mendoza-tercera etapa (1)

