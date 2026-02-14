Vuelta de Mendoza: José Román Mastrángelo ganó la segunda etapa en una fiesta del ciclismo en el Sur

Con un tiempo extraoficial de 3 horas 10 minutos y 14 segundos, Mastrangelo, de la Peña Ciclista Tupungato (#63) sacó una pequenísima ventaja en el emocionante sprint que tuvo a cinco fugados que fueron alcanzados en los metros finales por el pelotón mayoritario. En segundo lugar arribó Julián Barrientos (Sindicatos Unidos), y tercero Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz). Mucha gente de San Rafael se dio cita en la llegada instalada en la céntrica avenida Hipólito Irigoyen, dando un gran colorido a esta fiesta del ciclismo.

ciclismo-vuelta de mendoza-equipo guaymallen-royner navarro-malla lider (1) Antes de la largada de la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza, el peruano Royner Navarro recibió la malla de líder de manos de la vicegobernadora Hebe Casado, acompañada del presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone.

Con el arribo masivo a la meta, el peruano Royner Navarro, de la Municipalidad de Guaymallén, pudo conservar ventajas en la suma de tiempos que lo tiene como líder de la Clasificación General, tras un gran trabajo de su equipo.