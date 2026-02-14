River pagó una fortuna por él y ahora suena como refuerzo de Boca: de quién se trata

Decena de jugadores han vestido las camisetas de River y de Boca, aunque hace tiempo no ocurre una negociación de este estilo. Un delantero está por ponerse la azul y oro, pudiendo ser un refuerzo que pase a la historia como el 9 que no hizo ni un gol con el Millonario.
Boca avanzó firme por el pase del paraguayo Adam Bareiro, delantero que está jugando en el Fortaleza de Brasil, pero que parte de su ficha pertenece a River Plate. Mientras los hinchas Millonarios se ríen por tratarse de un delantero que no hizo ni un solo gol cuando vestía la camiseta del equipo de Núñez, los Bosteros festejan, la llegada de un refuerzo que le quite lugar a Cavani y a Gimenez.
Adam Bareiro a Boca: cuánto recibiría River por la operación
Las lesiones y el rendimiento de los delanteros de Boca, an llevado a que Claudio Úbeda deba ser lo más creativo posible con los jugadores disponibles en el plantel, al punto de que tuvo que hacer jugar y debutar a varios juveniles. La vuelta de Miguel Merentiel y la llegada de Ángel Romero ofrece alternativas para la ofensiva, pero aún así Riquelme y compañía quieren conseguir un nuevo refuerzo en esa zona.
A lo largo del mercado de pases, en Boca sonó la posibilidad de la llegada de jugadores como Alexis Cuello, Mariano Hinestroza, o hasta Romelu Lukaku. La lesión y operación de Rodrigo Battaglia le abre la posibilidad a Riquelme de poder reforzarse con un jugador hasta el día miércoles.
Durante las últimas horas se conoció que Boca consultó condiciones y avanzó por el delantero de origen paraguayo, Adam Bareiro. El 9 actualmente, se encuentra jugando en Brasil y sí, bien su equipo descendió en el 2025, aportó varios goles a un plantel que estaba lleno de argentinos.
La polémica de este pase que pretende concretar Boca, tiene que ver con el pasado inmediato del delantero paraguayo, y es que viene de haber sido comprado por River en julio del 2024. En el conjunto millonario tan solo estuvo 6 meses, y luego se fue a préstamo al Al-Rayyan de Qatar hay inicios del 2025. Posteriormente fue transferido al Fortaleza de Brasil a mediados de ese mismo año.
River compró al paraguayo por un monto cercano a los 5 millones de dólares, y se marchó del conjunto sin haber marcado ni una vez en 16 partidos.
Según se ha dado a conocer, Boca habría ofrecido 3 millones de dólares por el 100% del pase y aún no habría respuestas desde el conjunto brasileño. De ese monto, el 50% le tocaría a River por tener ese porcentaje del pase.
Jugadores que jugaron con la camiseta de Boca y River
La historia de Boca y River no solo es enorme, si no que también es muy larga, y durante el paso de los años, decena de jugadores, han vestido la camiseta de ambos clubes.
Entre los jugadores que se pusieron la camiseta de Boca y River se destacan los siguientes nombres: