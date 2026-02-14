River pagó una fortuna por él y ahora suena como refuerzo de Boca: de quién se trata

A lo largo del mercado de pases, en Boca sonó la posibilidad de la llegada de jugadores como Alexis Cuello, Mariano Hinestroza, o hasta Romelu Lukaku. La lesión y operación de Rodrigo Battaglia le abre la posibilidad a Riquelme de poder reforzarse con un jugador hasta el día miércoles.

Durante las últimas horas se conoció que Boca consultó condiciones y avanzó por el delantero de origen paraguayo, Adam Bareiro. El 9 actualmente, se encuentra jugando en Brasil y sí, bien su equipo descendió en el 2025, aportó varios goles a un plantel que estaba lleno de argentinos.

La polémica de este pase que pretende concretar Boca, tiene que ver con el pasado inmediato del delantero paraguayo, y es que viene de haber sido comprado por River en julio del 2024. En el conjunto millonario tan solo estuvo 6 meses, y luego se fue a préstamo al Al-Rayyan de Qatar hay inicios del 2025. Posteriormente fue transferido al Fortaleza de Brasil a mediados de ese mismo año.

River compró al paraguayo por un monto cercano a los 5 millones de dólares, y se marchó del conjunto sin haber marcado ni una vez en 16 partidos.

Según se ha dado a conocer, Boca habría ofrecido 3 millones de dólares por el 100% del pase y aún no habría respuestas desde el conjunto brasileño. De ese monto, el 50% le tocaría a River por tener ese porcentaje del pase.

Jugadores que jugaron con la camiseta de Boca y River

La historia de Boca y River no solo es enorme, si no que también es muy larga, y durante el paso de los años, decena de jugadores, han vestido la camiseta de ambos clubes.

Entre los jugadores que se pusieron la camiseta de Boca y River se destacan los siguientes nombres:

Hugo Orlando Gatti

Oscar Ruggeri

Ricardo Gareca

Gabriel Batistuta

Claudio Paul Caniggia

Juan José López

Jonatan Maidana

Lucas Pratto

