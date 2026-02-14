Les debían dinero y provocaron el derrame de petróleo más grande conocido del mundo: la historia del desastre

Según Britannica, Saddam Hussein, ordenó la invasión y ocupación de Kuwait con el aparente objetivo de adquirir las grandes reservas de petróleo de esa nación, cancelar una gran deuda que Irak tenía con Kuwait y expandir el poder iraquí en la región.

La respuesta internacional no tardó, pues una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto, que marcó el inicio formal de la Guerra del Golfo en 1991.

Durante la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait, se tomó una decisión extrema al abrir válvulas de pozos y terminales petroleras y verter crudo directamente al Golfo Pérsico. El objetivo era claro: causar daño económico, ambiental y dificultar las operaciones militares enemigas.

derrame de petroleo Se lo conoció como uno de los mayores derrames de petróleo de la historia.

Se estima que se derramaron entre 6 y 8 millones de barriles de petróleo, una cantidad muy superior a la de otros desastres famosos como el del Exxon Valdez o Deepwater Horizon.

El petróleo formó una gigantesca mancha que se extendió a lo largo de más de 1.000 kilómetros de costa, afectando principalmente a Kuwait y Arabia Saudita. Las consecuencias fueron devastadoras, hubo muerte masiva de peces, aves marinas y tortugas, hubo gran destrucción de manglares y arrecifes, se generó contaminación severa de playas y fondos marinos y tuvo lugar grandes daños ecológicos que tardaron décadas en mitigarse.

Como si el derrame no fuera suficiente, las fuerzas iraquíes también incendiaron más de 600 pozos petroleros en Kuwait. El humo cubrió el cielo durante meses, provocando lluvias negras, contaminación del aire y un aumento de enfermedades respiratorias en la región.

Este combo de derrame marino e incendios terrestres convirtió al conflicto en uno de los mayores desastres ambientales provocados por el ser humano.