Era un enero del año 1991 cuando las fuerzas iraquíes en retirada incendiaron más de quinientos pozos petroleros en Kuwait. Este catastrófico evento provocó el vertido de aproximadamente 800 millones de litros de petróleo al día, generando el derrame más grande de la historia del mundo.
Les debían dinero y provocaron el derrame de petróleo más grande conocido del mundo: la historia del desastre
Una deuda desató una venganza sin precedentes donde millones de barriles vertidos al mar en plena guerra generaron el mayor desastre de petróleo de la historia
Fue un acto deliberado, sin precedentes y con consecuencias ambientales devastadoras. No fue un accidente ni una falla técnica, en realidad fue una represalia directa motivada por conflictos políticos y deudas económicas millonarias.
El derrame de petróleo de la Guerra del Golfo Pérsico
Todo comenzó cuando Irak, liderado por Saddam Hussein, acusó a Kuwait de extraer ilegalmente petróleo de yacimientos compartidos y de contribuir a la caída del precio del crudo, lo que agravaba la crisis económica iraquí tras la guerra contra Irán. Además, Kuwait exigía el pago de una enorme deuda de guerra, algo que Irak se negaba a reconocer.
Según Britannica, Saddam Hussein, ordenó la invasión y ocupación de Kuwait con el aparente objetivo de adquirir las grandes reservas de petróleo de esa nación, cancelar una gran deuda que Irak tenía con Kuwait y expandir el poder iraquí en la región.
La respuesta internacional no tardó, pues una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto, que marcó el inicio formal de la Guerra del Golfo en 1991.
Durante la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait, se tomó una decisión extrema al abrir válvulas de pozos y terminales petroleras y verter crudo directamente al Golfo Pérsico. El objetivo era claro: causar daño económico, ambiental y dificultar las operaciones militares enemigas.
Se estima que se derramaron entre 6 y 8 millones de barriles de petróleo, una cantidad muy superior a la de otros desastres famosos como el del Exxon Valdez o Deepwater Horizon.
El petróleo formó una gigantesca mancha que se extendió a lo largo de más de 1.000 kilómetros de costa, afectando principalmente a Kuwait y Arabia Saudita. Las consecuencias fueron devastadoras, hubo muerte masiva de peces, aves marinas y tortugas, hubo gran destrucción de manglares y arrecifes, se generó contaminación severa de playas y fondos marinos y tuvo lugar grandes daños ecológicos que tardaron décadas en mitigarse.
Como si el derrame no fuera suficiente, las fuerzas iraquíes también incendiaron más de 600 pozos petroleros en Kuwait. El humo cubrió el cielo durante meses, provocando lluvias negras, contaminación del aire y un aumento de enfermedades respiratorias en la región.
Este combo de derrame marino e incendios terrestres convirtió al conflicto en uno de los mayores desastres ambientales provocados por el ser humano.