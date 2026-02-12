Seis empresas quedaron en carrera por 17 áreas petroleras en Mendoza

Áreas petroleras estratégicas en disputa

Los bloques ofrecidos en esta licitación están distribuidos en las principales cuencas productivas de Mendoza: Cuenca Neuquina y Cuenca Cuyana. Entre ellos figuran zonas como Atuel (Norte y Sur), Boleadero, Calmuco, Río Atuel, Sierra Azul Sur, Zampal y Atamisqui, entre otros.

Este llamado forma parte de un modelo de licitación continua impulsado por el Gobierno provincial, diseñado para agilizar la gestión, dar previsibilidad y atraer inversiones en un sector que busca dinamizarse tras años de menor actividad.

Todas las áreas en licitación:

Atuel Exploración Sur (Cuenca Neuquina)

Atuel Exploración Norte (Cuenca Neuquina)

Boleadero (Cuenca Neuquina)

Calmuco (Cuenca Neuquina)

Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina)

CN III Norte (Cuenca Neuquina)

Los Parlamentos (Cuenca Neuquina)

Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana)

Ranquil Norte (Cuenca Neuquina)

Río Atuel (Cuenca Neuquina)

Sierra Azul Sur (Cuenca Neuquina)

Zampal (Cuenca Cuyana)

Atamisqui (Cuenca Cuyana)

El Manzano (Cuenca Neuquina)

Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina)

Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina)

Puntilla del Huincan (Cuenca Neuquina)

venoil areas petroleras malargue ypf

Áreas petroleras en licitación, inversores se buscan

Este proceso es visto por el Gobierno como un paso significativo en el objetivo provincial de incrementar la producción local, atraer nuevos actores y consolidar a Mendoza como un destino competitivo para inversiones en el sector petrolero y gasífero.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que, si bien 6 fueron las empresas que concretaron las ofertas, en total fueron 8 las interesadas que compraron pliegos, lo que “constituye una señal concreta de interés en un contexto especialmente desafiante para la industria a nivel nacional e internacional”.

Lucas Erio, director de Hidrocarburos, aportó que “esta convocatoria confirma que el convencional todavía tiene recorrido, con oportunidades reales tanto para recuperar actividad en áreas petroleras maduras como para impulsar exploración complementaria con enfoque técnico de corto y mediano plazo”.